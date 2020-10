RETA FINAL: Recorde de Hamilton, climão de Vettel e Ferrari, futuro de Albon e Russell e primeira volta de Kimi

O RETA FINAL chega comentando o que de melhor rolou no fim de semana do esporte a motor no Brasil e pelo mundo. O assunto principal é o GP de Portugal, com a vitória de Lewis Hamilton, que se tornou o maior vencedor da F1 de todos os tempos, e tudo o que aconteceu na agitada corrida no Algarve. O programa também vai repercutir a final da Indy, com o hexacampeonato de Scott Dixon, com a presença de André Duek.

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!