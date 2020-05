GP de Mônaco de 1982: Relembre a prova com final mais louco da F1

"Uma corrida bem estranha": foi assim que Nigel Roebuck, da Autosport, abriu seu relato sobre o GP de Mônaco de 1982 de Fórmula 1, oferecendo um resumo adequado para uma corrida caótica e com um final caótico.

A prova é lembrada como sendo a corrida que ninguém queria vencer. Logo Mônaco, a joia da coroa, o único troféu que todos os pilotos certamente cobiçariam acima de outros.

Nas três últimas voltas, a liderança mudou de mãos quatro vezes, deixando apenas cinco carros recebendo a bandeira quadriculada, naquilo que deve ser considerada a corrida mais louca da história da F1.

O paddock chegou a Mônaco sob uma nuvem negra, após a morte de Gilles Villeneuve em Zolder duas semanas antes. A Ferrari optou por entrar no evento monegasco com apenas um carro, do francês Didier Pironi.

Ansioso para vencer e dedicar o triunfo a Gilles, o piloto da Renault Rene Arnoux marcou a pole no sábado e rapidamente conseguiu boa vantagem sobre pelotão no início da corrida. O Renault RE30B parecia um passo à frente dos outros carros, permitindo que o companheiro de equipe de Arnoux, Alain Prost, passasse para o segundo lugar com uma manobra sobre Riccardo Patrese.

Arnoux conseguiu abrir boa margem nas primeiras partes da corrida, construindo uma diferença de sete segundos, antes de perder o controle de seu Renault na volta 14. Ele perdeu o carro na entrada da chicane da piscina, o obrigando a parar.

Entregou então a liderança a Prost, que tinha Patrese alguns segundos atrás. Vários outros pilotos se envolveram em incidentes mais atrás, incluindo Pironi, que agora dirigia sem asa dianteira. Um contato enquanto tentava dar uma volta em Elio de Angelis deixou o carro de Pironi com danos, mas ele ainda conseguiu continuar, mesmo distante dos líderes.

Com Pironi fora de disputa, Prost conseguiu abrir vantagem sobre Patrese nas 30 voltas finais. Mas alguns pingos de chuva começaram a aparecer.

Alain Prost, Renault RE30B, leads Riccardo Patrese, Brabham BT49D-Ford Photo by: Motorsport Images

A chuva começou a ficar mais pesada com 15 voltas para o final. Nenhum dos pilotos queria fazer uma troca de pneus tão perto do fim, mas eles enfrentavam problemas para se manter longe do muro. Keke Rosberg bateu a 11 voltas do final, enquanto perseguia Andrea De Cesaris pela quarta posição. Michele Alboreto abandonou quando sua suspensão traseira falhou nas sete últimas voltas.

A prova criava oportunidades para os menos favoritos, incluindo de Angelis, que agora estava na disputa perseguindo Derek Daly, que estava sem asa traseira e sem espelho retrovisor em sua Williams, depois de tocar em uma barreira. Sua caixa de câmbio danificada estava vazando óleo na pista, deixando o circuito escorregadio em alguns lugares para os outros oito carros ainda na corrida.

Prost parecia pronto para a vitória nas três últimas voltas, mas, quando o Renault atravessou a chicane que saía do túnel, a traseira rodou e se lançou na barreira do lado direito da pista. Seu carro bateu de volta na barreira do lado oposto. Prost sabia que uma vitória inaugural em Mônaco acabara de ser jogada fora.

Patrese conseguiu passar pelo local do acidente com segurança, passando a ser o líder, mas por pouco tempo. Na penúltima volta, o carro de Patrese bateu de lado na leve curva em direção à Loews depois de passar pelo óleo que o carro de Daly havia deixado.

Patrese conseguiu voltar após receber ajuda dos fiscais, que julgaram que o carro estava em um lugar perigoso. "Houve discussões sobre desqualificação, mas os fiscais me pressionaram porque eu estava bloqueando o caminho", disse Patrese. "Depois disso, eles me deixaram, mas felizmente estávamos em uma descida e o carro começou a andar, para que eu pudesse dar partida no motor."

Didier Pironi, Ferrari 126C2 leads Andrea de Cesaris, Alfa Romeo 182 Photo by: Motorsport Images

Enquanto Patrese conseguiu retomar o carro, ele não conseguiu segurar Pironi e De Cesaris deixando o Brabham no terceiro lugar. Pironi estava correndo cautelosamente, devido às condições da pista.

Quando começaram a volta final, os fiscais continuaram acenando para os líderes, dizendo-lhes para diminuir a velocidade - mas Pironi tinha pouco a dizer sobre o assunto. "Pensei que talvez tivesse um problema elétrico por causa da chuva", disse ele. "Por três ou quatro voltas, o carro tinha falhado, mas era mais simples que isso...".

A resposta? Sem combustível. O tanque no carro de Pironi finalmente secou quando ele parou no túnel. Os fiscais foram rápidos em pular a barreira e empurrá-lo, mas, sabendo que seria desqualificado, Pironi balançou a cabeça, tirou o cinto de segurança e saiu do carro.

Isso deveria ter dado a liderança a Cesaris, mas ele também havia ficado sem combustível algumas centenas de metros antes. A menos de uma volta para o final, o italiano perdeu a primeira vitória em apenas sua segunda temporada completa. Ele abandonou a F1 cerca de 12 anos depois, com o recorde indesejado de mais corridas sem vitória.

"Temos uma situação bizarra em que estamos sentados perto da linha de chegada e esperando um vencedor passar, e parece que não estamos conseguindo ter um!", exclamou o comentarista da transmissão e campeão mundial de 1976, James Hunt.

Mas, em meio ao caos, Patrese foi capaz de contornar as últimas curvas e cruzar a linha de chegada para conseguir sua primeira vitória na F1 - mesmo que não tivesse percebido naquele momento.

Riccardo Patrese, Brabham BT49D Ford Photo by: Rainer W. Schlegelmilch

"Voltei à liderança sem saber!", Patrese revelou em uma entrevista de 2012 com a Autosport para uma edição especial sobre a temporada de 1982. "Quando cruzei a linha, não fazia ideia de que havia vencido porque não tínhamos rádios naquela época. Foi muito bom perceber só na frente do pódio que eu havia vencido o meu primeiro GP."

A estranheza não se limitou a Patrese e chegou aos dois pilotos que se juntaram a ele na tribuna, Pironi e Cesaris, sendo que nenhum deles realmente recebera a bandeira quadriculada. Como os dois já haviam ultrapassado dado uma volta sobre o resto do pelotão, isso significava que terminaram à frente do quarto colocado, Nigel Mansell.

