Mudanças radicais no regulamento geralmente levam ao elemento da divergência, já que cada equipe acaba indo para sua própria direção, especialmente na Fórmula 1. Mas, com o passar do tempo, começamos a ver uma certa convergência, com todas indo atrás de desenvolver soluções similares à que teve a melhor performance.

Graças às ilustrações de Giorgio Piola, pudemos entender um pouco como que as equipe adaptaram não apenas suas asas dianteiras, mas também os bicos, recuperando parte da downforce e reduzindo o arrasto criado naturalmente com a introdução do novo regulamento.

Haas

Haas VF-19 front wing detail Photo by: Giorgio Piola

Esta ilustração mostra como as asas de 2019 se comparam com suas antecessoras, pois as mudanças no regulamento proibiam os elementos da cascata superior e simplificaram a própria asa, permitindo apenas cinco elementos.

Obviamente, isso levou as equipes a procurar maneiras de recuperar o downforce e o condicionamento de fluxo que existia antes. No caso da Haas, ela optou por uma solução sem carga, na qual as abas foram curvadas para baixo, para encontrar a placa final, na tentativa de direcionar mais fluxo de ar através e ao redor do pneu dianteiro para ajudar a lidar com a turbulência criada.

Haas F1 Team VF-19 and Ferrari SF90 front wing detail comparison Photo by: Giorgio Piola

Uma atualização feita mais tarde na temporada levou a Haas a seguir uma tendência onde o canto superior da placa final foi cortado, suavizando a área.

Alfa Romeo

Alfa Romeo Racing C38 front wing detail Photo by: Giorgio Piola

A direção escolhida pela Alfa Romeo para sua asa dianteira foi uma das mais agressivas do grid de 2019, por ter escolhido também um modelo "descarregado".

A separação da seção da aba interna de geração de downforce contrasta fortemente com a parte externa da asa, dando uma aparência mais desajeitada do que alguns de seus rivais com melhor condição financeira.

Durante a temporada, a Alfa concentrou seus esforço no design da plataforma, com a versão padrão (à esquerda) vista no GP da Áustria, sem as estrias, que seriam adicionadas na parte inferior para o GP da Grã-Bretanha, e depois alterada novamente para o GP da Alemanha.

Ajudando a asa dianteira em seu papel de gerar downforce e condicionador de fluxo de ar, o bico também se tornou um fator importante para as equipes.

Nesse sentido, a solução de capa, apresentada pela primeira vez pela Mercedes em 2017, se tornou algo quase onipresente, já que as equipes a usam como uma maneira de não apenas condicionar o fluxo de ar ao redor, mas também para complementar o downforce.

A Alfa apresentou sua capa no GP da Grã-Bretanha (à esquerda) e seguiu para o final da temporada com ajustes apresentados no GP de Cingapura (à direita).

A Alfa Romeo modificou sua asa dianteira em 2020, suavizando as abas para que elas não tenham mais uma seção interna e externa separadas. Em vez disso, há uma transição mais estilizada, vista em outro lugar da área.

Também mudou a ponta do bico para incluir uma versão estilizada do símbolo clássico da Alfa Romeo, em vez da forma retangular mais simples usada na última temporada.

GALERIA: A breve, mas importante história da Alfa Romeo na F1

Galeria Lista 1950: Equipe Alfa Romeo S.p.A - Carro 158 1 / 12 Foto de: LAT Images Pilotos: Giuseppe Farina (campeão), Juan Manuel Fangio, Luigi Fagioli, Reg Parnell, Piero Taruffi, Consalvo Sanesi 1951: Equipe Alfa Romeo S.p.A - Carro 159 2 / 12 Foto de: LAT Images Pilotos: Juan Manuel Fangio (campeão), Giuseppe Farina, Luigi Fagioli, Felice Bonetto, Toulo de Graffenried, Consalvo Sanesi e Paul Pietsch 1979: Equipe Autodelta - Carro Alfa Romeo 177 3 / 12 Foto de: LAT Images Pilotos: Bruno Giacomelli e Vittorio Brambilla 1980: Equipe Marlboro Team Alfa Romeo - Carro 179 4 / 12 Foto de: LAT Images Pilotos: Patrick Depailler, Vittorio Brambilla, Andrea de Cesaris e Bruno Giacomelli 1981: Equipe Marlboro Team Alfa Romeo - Carros 179B, 179C e 179D 5 / 12 Foto de: LAT Images Pilotos: Mario Andretti e Bruno Giacomelli 1982: Equipe Marlboro Team Alfa Romeo - Carros 179D e 182 6 / 12 Foto de: LAT Images Pilotos: Andrea de Cesaris e Bruno Giacomelli 1983: Equipe Marlboro Team Alfa Romeo - Carro 183T 7 / 12 Foto de: LAT Images Pilotos: Mauro Baldi e Andrea de Cesaris 1984: Equipe Benetton Team Alfa Romeo - Carro 184T 8 / 12 Foto de: LAT Images Pilotos: Riccardo Patrese e Eddie Cheever 1985: Equipe Benetton Team Alfa Romeo - Carros 184TB e 185T 9 / 12 Foto de: LAT Images Pilotos: Riccardo Patrese e Eddie Chever 2018: Equipe Alfa Romeo Sauber F1 Team - Carro C37 10 / 12 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images Pilotos: Charles Leclerc e Marcus Ericsson 2019: Alfa Romeo Racing - Carro C38 11 / 12 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Pilotos: Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi 2019: Equipe Alfa Romeo Racing - Carro C39 12 / 12 Foto de: Alfa Romeo Pilotos: Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi

VÍDEO: Quais são os maiores pilotos da história da McLaren na F1?

PODCAST: Os cinco maiores mitos e verdades da F1

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: