Valtteri Bottas teve um GP da França para esquecer. Além de não ter subido ao pódio e perdido posições com facilidade para Max Verstappen e Sergio Pérez sem possibilidade de defesa, o finlandês ainda discutiu com a Mercedes no rádio e detonou a estratégia de apenas uma parada. Segundo ele, "ninguém dava ouvidos" ao que sugeria e foi "presa fácil" na pista.

Durante a transmissão da Sky Sports F1, o comentarista e ex-piloto da escuderia Nico Rosberg disse que a culpa não foi somente da equipe por não ter optado por dois pit stops, mas também de um "lixo de trabalho" de defesa de posição que não ofereceu resistência na disputa contra o holandês, agora líder do campeonato.

"É difícil julgar os acontecimentos na pista e obviamente o time precisa tomar uma decisão", disse Rosberg. "Uma parada foi correta, porque eles precisavam mantê-lo no circuito também para defender a vitória [até aquele momento] de Hamilton."

"O Valtteri fez um lixo de trabalho, para ser honesto. Freou tarde e passou direto. O Max [Verstappen] teve vida fácil. Talvez fosse ultrapassá-lo de qualquer jeito, mas pelo menos crie uma dificuldade."

A Mercedes está a 37 pontos da Red Bull no mundial de construtores e Bottas a 72 da liderança do campeonato de pilotos, confira as classificações:

Pilotos

Construtores

Posição Equipes Pontos 1 Red Bull Racing 215 28 25 30 29 37 25 41 - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Mercedes 178 41 19 41 40 7 - 30 - - - - - - - - - - - - - - - - 3 McLaren 110 18 23 12 12 15 12 18 - - - - - - - - - - - - - - - - 4 Ferrari 94 12 22 8 18 18 16 - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 AlphaTauri 45 2 6 1 1 8 21 6 - - - - - - - - - - - - - - - - 6 Aston Martin Racing 40 1 4 - - 14 18 3 - - - - - - - - - - - - - - - - 7 Alpine 29 - 3 10 2 2 8 4 - - - - - - - - - - - - - - - - 8 Alfa Romeo 2 - - - - 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 9 Williams - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10 Haas F1 Team - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

