Nesta segunda-feira (19), o RETA FINAL chega com as principais notícias da Fórmula 1 em meio à pausa da categoria, antes do GP de Singapura, que pode consagrar Max Verstappen como bicampeão. O holandês da Red Bull é um dos destaques do programa, que traz um 'noticiário eclético' para o fã do esporte a motor.

Além disso, o programa repercute as declarações de Marc Priestley, ex-mecânico da McLaren, que afirmou que parte da equipe recebeu dinheiro de Fernando Alonso, para que gostassem mais dele do que o rival na época, Lewis Hamilton.

Podcast #195 - Fantasma de Abu Dhabi assombra Monza: o que mudar na F1?

