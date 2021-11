Nesta segunda-feira, o RETA FINAL chega com todos os destaques do GP de São Paulo, etapa brasileira da Fórmula 1 disputada no último fim de semana em Interlagos. A corrida foi espetacular e teve vitória maiúscula do britânico Lewis Hamilton, da Mercedes. Com isso, o jogo vira contra o holandês Max Verstappen, que teve sua vantagem diminuída na liderança do campeonato? A Red Bull errou no Brasil?

Tudo isso e muito mais você confere neste programa, que conta com a apresentação de Erick Gabriel (@erickjornalista), com os comentários de Guilherme Longo (@gglongo) e Fabio Tarnapolsky (@fabiofto) e também com a participação de Carlos Costa (@ocarlos_costa). Além disso, o editor-executivo de F1 da Band, Fred Sabino (@fredsabino_), dá seu relato sobre a cobertura do GP de São Paulo na emissora.

F1 AO VIVO: AULA de Hamilton no BRASIL faz JOGO VIRAR pró-Mercedes? A Red Bull ERROU com Verstappen?

