Nesta segunda-feira, o Motorsport.com chega com o programa RETA FINAL, trazendo as principais repercussões do GP da Itália, vencido por Daniel Ricciardo neste domingo.

Ademais da glória do piloto da McLaren, o destaque é a rivalidade entre Lewis Hamilton e Max Verstappen. Além disso, a atração recebe pilotos da Porsche Cup, que realizou a etapa de Curitiba no fim de semana.

