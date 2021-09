A batida entre Lewis Hamilton e Max Verstappen no GP da Itália segue atraindo a atenção do mundo do esporte. E para o atual diretor esportivo da Fórmula 1, Ross Brawn, ambos os pilotos poderiam ter evitado o acidente, mas não espera uma mudança na dinâmica da luta daqui em diante, torcendo para que a disputa pelo título seja resolvida apenas na pista.

A luta de ambos na saída dos boxes terminou com o holandês em cima da Mercedes, e com uma imagem dramática após a roda da Red Bull acertar o capacete do heptacampeão. Os comissários puniram Verstappen com três posições para o GP da Rússia por julgá-lo predominantemente culpado no caso.

Em sua tradicional coluna pós-GP, Brawn analisou o incidente.

"Os fãs ficarão divididos, isso é certo. Está claro que ambos poderiam ter evitado isso. Em último caso, acredito que seja consequência de dois pilotos que se enfrentam sem querer ceder. É uma pena que tenha acabado assim, porque teríamos uma grande corrida, e fomos privados disso".

Esse foi o segundo incidente entre os dois após o caso de Silverstone, mas Brawn não acredita em uma mudança na dinâmica da luta pelo título, não sendo necessário recorrer aos comissários como em casos do passado como Ayrton Senna e Alain Prost ou Michael Schumacher e Jacques Villeneuve.

"Estou interessado em ver qual impacto isso terá na batalha. Já vimos a de Silverstone, que foi um acidente forte e polêmico. Pessoalmente, não vejo uma mudança de dinâmica. Neste momento temos dois galos lutando pelo galinheiro, e estamos vendo as consequências disso".

"Não vejo nenhum deles tirando o pé em momento algum pelo resto do ano, mas espero que o campeonato seja vencido na pista e não nas barreiras ou na sala dos comissários".

