Charles Leclerc fez uma piada na última volta com seus engenheiros da Ferrari de Fórmula 1, dizendo que ele havia sido atingido por um problema inesperado no motor.

O monegasco guiou impecavelmente na abertura da temporada da F1, enquanto a Ferrari explorou o forte desempenho de seu novo carro, o F1-75.

Tendo conquistado a pole position em Sakhir e liderado desde o início, Leclerc segurou um ataque no meio da corrida de Max Verstappen, da Red Bull, para lentamente começar a se afastar na frente.

Ele então fez o reinício perfeito de um período de safety car, desencadeado pela saída de Pierre Gasly, para novamente acumular uma pequena margem.

Quando seu rival holandês foi atingido por uma falha na bomba de combustível algumas voltas depois e forçado a se retirar nos boxes, a corrida de Leclerc para a vitória estava quase garantida, pois ele ficou bem à frente de seu companheiro de equipe Carlos Sainz.

No entanto, aproximando-se da curva 13 na volta final, e com memórias de seu abandono em 2019 ainda gravadas na cabeça de sua equipe, Leclerc mandou uma mensagem de rádio à sua equipe.

"Fiz uma piada no rádio na última volta, dizendo que havia algo estranho com o motor", sorriu Leclerc após a corrida.

"Deu um ataque cardíaco a alguns dos engenheiros, tenho certeza, mas estava tudo bem. Então, sim, fiquei muito feliz que desta vez trouxemos para casa."

A mensagem de rádio foi transmitida enquanto a atenção do mundo estava focada no drama tardio da Red Bull, enquanto Sergio Pérez seguia seu companheiro de equipe até o abandono na última volta.

Veja a sequência da conversa:

Leclerc: "Algo estranho com o motor!" [Aproximando-se da curva 13 quando ele diz isso]

Engenheiro: "Copiado! (Rindo audivelmente)"

Leclerc: "Estou brincando!"

Engenheiro: "(Ainda rindo) Entendido! Temos uma amarela dupla na reta principal, Pérez parou na curva 1."

Em 2019, Leclerc parecia estar a caminho da vitória e estava na liderança quando, a dez voltas do final, perdeu o desempenho do motor.

Com um cilindro cortado, o ritmo de Leclerc caiu drasticamente e ele foi pego pelos carros da Mercedes de Lewis Hamilton e Valtteri Bottas. Ele acabou em terceiro.

