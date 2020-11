RETA FINAL: GP do Brasil, matemática do hepta de Hamilton, e o luto no esporte a motor

No próximo fim de semana, a Fórmula 1 realiza o GP da Turquia, com a volta do país ao calendário após de nove anos de ‘hiato’. Além da atração do retorno, poderemos ver o heptacampeonato de Lewis Hamilton.

Ele lidera a temporada com folga e busca igualar o recorde de títulos de Michael Schumacher. O Motorsport.com explica a matemática do título, traz as notícias da F1 e também aborda o fim de semana de luto no esporte a motor, com mortes de Tunico Maciel e Matheus Barbosa.

PODCAST: Hamilton blefa ou fala a verdade ao ameaçar deixar a F1?