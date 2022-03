Carregar reprodutor de áudio

A Fórmula 1 está a poucos dias antes da abertura de mais uma temporada de sua história. Quando poderia se pensar que o foco, principalmente no Brasil, poderia ser dentro das pistas, fora delas, o país vive a expectativa da decisão da Haas sobre o substituto de Nikita Mazepin, que teve contrato rescindido após o início da guerra entre Rússia e Ucrânia.

A equipe do Motorsport.com apurou com várias fontes quais são as reais chances do neto de Emerson Fittipaldi ir além dos testes no Bahrein.

A pré-temporada também é assunto, com tudo o que pode acontecer em Sakhir, que também é o palco da primeira corrida do ano. O RETA FINAL é apresentado por Carlos Costa, com as participações de Erick Gabriel e Guilherme Longo.

