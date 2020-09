Depois de um fim de semana agitado no esporte a motor, o Motorsport.com chega com o RETA FINAL para abordar os principais fatos deste domingo, com destaques para as polêmicas da Fórmula 1, após a punição a Lewis Hamilton no GP da Rússia.

O programa desta segunda-feira também aborda as últimas notícias sobre o mercado da categoria máxima do automobilismo, com destaque para rumores sobre Kimi Raikkonen e declarações de Sergio Pérez.

Além disso, os jornalistas Carlos Costa, Erick Gabriel e Guilherme Longo recebem o piloto e comentarista Felipe Giaffone para falar sobre as 500 Milhas de Kart de 2020.

Assista agora

PODCAST: Qual é o limite de Max Verstappen na Red Bull?