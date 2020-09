Uma nova asa traseira foi usada pela Ferrari neste fim de semana com alterações feitas na placa de extremidade notada pelas setas nesta comparação. O recorte do canto traseiro superior agora apresenta uma borda serrilhada (seta vermelha), enquanto a placa final é mais fina na seção traseira (seta azul) e a porção de palheta suspensa da placa final agora está dividida em três seções, em vez de sete (seta amarela).

McLaren MCL35: asa dianteira

Durante as sessões de treinos livres de sexta-feira, a McLaren continuou a testar a nova solução de bico que levou para Mugello (mas não usou) e também testou uma nova asa dianteira. A asa apresenta três mudanças principais, duas com os dois flaps superiores unidos mais intensamente para evitar que a lacuna entre eles se estreite (seta azul) e a ponta do flap inferior foi embotada (seta vermelha). A seção externa da asa viu os flaps relaxados para alterar como o fluxo de ar se move através e ao redor do pneu dianteiro.