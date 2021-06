Neste fim de semana, foi realizado o GP da Estíria, a primeira corrida de duas realizadas pela Fórmula 1 na Áustria em 2021. Quem levou a melhor foi Max Verstappen, que venceu a corrida e ampliou a vantagem na tabela de classificação deste ano.

Será que chegou a hora do título para o holandês e a Red Bull? E a Mercedes, vai 'largar' a atual temporada para focar em 2022? É o que destaca nesta segunda-feira o RETA FINAL, que também fala de Porsche Cup Brasil e GT Sprint Race. Destaques do esporte a motor no Brasil. as categorias realizaram provas em Curitiba e Interlagos, respectivamente.

A atração é apresentada por Carlos Costa e tem comentários de Erick Gabriel e Guilherme Longo, todos repórteres do Motorsport.com.