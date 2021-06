O chefe da Mercedes na Fórmula 1, Toto Wolff, disse que a McLaren transformou o giro de Valtteri Bottas no pitlane em Spielberg em um "cenário do Armageddon".

Bottas rodou seu W12 enquanto tentava se afastar do box durante os treinos para o GP da Estíria na tarde de sexta-feira.

Os mecânicos da McLaren ajudaram a virar o carro do finlandês para que ele pudesse voltar para a pista. Mas equipe de Woking foi rápida também em apresentar sua reclamação ao diretor de corridas da F1, Michael Masi, via rádio.

Os comissários, portanto, investigaram o incidente e deram a Bottas uma penalidade de três posições no grid.

Após a classificação na Áustria, o piloto da Mercedes disse que considerou a penalidade "dura", acrescentando: "É assim que acontece. Todo mundo está sempre tentando te ferrar neste esporte".

Questionado sobre a punição de Bottas, Wolff concordou que foi uma decisão dura, dizendo que achou "muito divertido a rapidez com que alguns diretores esportivos entram no canal para falar com Masi e chegam com cenários de Armagedom".

"É bom que esses canais estejam abertos para que todos possamos rir", disse Wolff.

“Por outro lado, Valtteri girou no pitlane e poderia ter machucado alguém. E isto é, seja em velocidade de caminhada, como aconteceu ontem, ainda pode machucar alguém gravemente. Eu entendo a penalidade."

"Eu acho isso severo? Eu acho severo, especialmente contra alguém como Valtteri, que nunca erra o pé. Ele foi muito honesto e direto com sua explicação."

“Muitos outros teriam saído e falado 'não sei o que aconteceu, o banner no chão estava escorregadio e você realmente precisa mudar onde pinta, porque eu não tinha ideia do que poderia acontecer'".

“Ele saiu e disse: 'tentei otimizar a minha saída e me perdi'".

"Devemos ter um pouco mais de integridade como Valtteri tem em torno do paddock, incluindo aqueles que apertam o botão muito rapidamente e reclamam de todos os outros."

A penalidade acabou beneficiando a McLaren, elevando a posição de Lando Norris no grid - de quarto para terceiro lugar. Lewis Hamilton e Sergio Pérez também ganharam uma vaga graças à punição de Bottas.

F1 2021: Verstappen DOMINA o GP DA ESTÍRIA, com Hamilton em um DISTANTE segundo | PÓDIO

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST: Sequência de corridas até férias da F1 será chave para campeonato?

Your browser does not support the audio element.