O GP da Estíria marcou o fim do primeiro terço da temporada 2021 da Fórmula 1. E, neste momento, temos a Red Bull na liderança dos dois Mundiais, com Max Verstappen na ponta entre os pilotos. E apesar de um bom início da Mercedes, hoje a equipe austríaca vive uma fase importante, e os números dos oito primeiros GPs ajudam a mostrar porque ela pode ser considerada favorita.

Apesar da Mercedes ter liderado os Mundiais de Pilotos e Construtores nas quatro primeiras etapas do ano (Bahrein, Emilia Romagna, Portugal e Espanha), a partir de Mônaco, a ordem de forças mudou drasticamente, e duas corridas bem abaixo da média da equipe alemã, no Principado e no Azerbaijão, abriram as portas para que a Red Bull não somente assumisse a liderança como também abrisse uma vantagem.

Entre os pilotos, Verstappen possui uma diferença de 18 pontos para Hamilton: 156 a 138. Parece pouco, mas com os dois pilotos constantemente se revezando em primeiro e segundo no campeonato, é uma vantagem que levaria cerca de três corridas para ser revertida.

Mas como Verstappen e Hamilton não estão sozinhos nesta disputa, é importante olharmos também para os segundos pilotos de cada equipe. Apesar de um início mais lento, a vitória em Baku elevou Pérez para o terceiro lugar do Mundial, com 96 pontos. Já Bottas, que conquistou seu quarto pódio do ano no Red Bull Ring, fica bem mais atrás. Seus dois abandonos (Ímola e Mônaco), junto com a performance irreconhecível em Baku, o deixam em quinto, com 74.

Somando ambos os pilotos de cada equipe, a situação é um pouco mais cômoda para a Red Bull no Mundial de Construtores: 252 a 212, 40 pontos de diferença, sendo que em um final de semana podem ser distribuídos até 44 pontos

Olhando para as vitórias, a Red Bull também possui uma vantagem sobre a Mercedes, com cinco triunfos contra três da rival. Entre os pilotos, Verstappen assumiu a liderança da tabela após vencer o GP da Estíria, tendo quatro agora, contra três de Hamilton, enquanto Pérez aparece no fim com um, já que Bottas ainda não conseguiu passar do terceiro lugar em 2021.

Outra estatística em que a Red Bull vem dominando em 2021 é a de voltas lideradas. Entre os oito GPs realizados até aqui nesta temporada, Verstappen acumula impressionantes 322 voltas na frente, 200 a mais que Hamilton, que vem na segunda posição.

Pérez, que foi usado mais de uma vez pela Red Bull como forma de atrapalhar o heptacampeão, prolongando seu stint na pista, aparece com 26, enquanto Bottas não fica muito atrás, com 19. No total, a equipe austríaca chega a 358 voltas lideradas, contra apenas 141 da Mercedes.

Mas apesar da clara vantagem da Red Bull nestes quesitos, especialmente pontuação e vitórias, a Mercedes ainda fica à frente da rival ou empata em outros.

Apesar de não conseguir capitalizar tantas vitórias quanto a Red Bull, a Mercedes é a equipe que mais obteve os pontos extras de volta mais rápida, em um placar de 5 a 3. Mas, entre os pilotos, a situação é mais equilibrada, com três para Verstappen, três para Hamilton e dois para Bottas, enquanto Pérez bateu na trave no último domingo, perdendo o ponto para o britânico na última volta.

A Mercedes também está à frente entre os pódios conquistados. São dez para a equipe alemã contra nove da Red Bull, o que mostra que, apesar de nem sempre vencer, a Mercedes sabe capitalizar as oportunidades de ponto, colocando seus dois pilotos entre os três primeiros, como foi o caso do GP da Estíria, com Hamilton em segundo e Bottas em terceiro.

Mas é Verstappen quem mais possui resultados entre os três primeiros: são sete, incluindo suas quatro vitórias, contra seis de Hamilton, que não foi ao pódio em Mônaco e Baku, enquanto Bottas tem quatro e Pérez apenas dois.

Outro ponto de equilíbrio são as pole positions. E nesse quesito ainda temos uma terceira equipe bem próxima na disputa. Enquanto Mercedes e Red Bull possuem três poles cada, a Ferrari completa a tabela com duas. Verstappen lidera isolado entre os pilotos, com três, enquanto Hamilton e Leclerc possuem duas cada e Bottas uma.

Mas de nada adianta sair da frente se você não cruza a bandeira quadriculada. Entre os pilotos das duas equipes, dois deles percorreram todas as voltas realizadas no ano até aqui: Pérez e Hamilton, que acumulam 504 giros cada, tendo 100% de aproveitamento no ano.

O abandono de Verstappen no Azerbaijão o coloca um pouco mais abaixo, em sexto na tabela geral da F1, com 498 voltas. Já os problemas de Bottas em Ímola e Mônaco o deixam na lanterna de todo o grid. O finlandês percorreu apenas 422 voltas, tendo 83,73% de aproveitamento.

Somando os pilotos, a Red Bull fica atrás apenas da McLaren em número de voltas percorridas no ano, com 1002, enquanto a Mercedes é a antepenúltima, com 926.

Enquanto alguns números mostram uma certa paridade entre Mercedes e Red Bull, é notável a vantagem que a equipe austríaca possui naqueles que realmente contam para a disputa do campeonato: pontos e vitórias. Mas a proximidade da marca alemã mostra que, apesar do que vimos nas últimas quatro corridas, ainda não é possível descarta-los da luta pelo título.

O que pesa favoravelmente à Red Bull atualmente é o momento. A equipe vem de quatro vitórias consecutivas, de Mônaco a Estíria, dando à Mercedes seu maior jejum desde o início da era híbrida, em 2014.

Outro ponto que ajuda na construção do caso da Red Bull é a sua eficiência perante a Mercedes. Se em termos de pit stops a equipe austríaca é soberana, é evidente que seu percentual de erros caiu consideravelmente neste ano, anulando algumas fraquezas do passado como erros de estratégia, enquanto a Mercedes vem sofrendo neste departamento em 2021.

E apesar de ser visto como blefe por muitos, o anúncio de Toto Wolff de que a Mercedes não seguirá com o desenvolvimento do carro de 2021 pode sim ser interpretado como um indicativo de que a balança pode pesar ainda mais a favor da Red Bull, principalmente se a equipe austríaca manter o trabalho em cima do modelo atual.

Restam três corridas até a pausa de verão da F1. E enquanto o GP da Áustria promete ser uma repetição da prova do último final de semana, o que acontecer em Silverstone e em Hungaroring podem ser determinantes para o resto da temporada.

Enquanto Mercedes e Red Bull acumularam uma vitória cada em Silverstone no ano passado, a Hungria é um território de Hamilton, que possui impressionantes oito vitórias no circuito. Mas um pulo do gato da equipe austríaca nessas quatro provas, podem deixar uma imagem clara do que é possível esperarmos do resto do ano.

