O RETA FINAL chega nesta segunda-feira com tudo, repercutindo o GP da Rússia de Fórmula 1 de 2021, a 15ª etapa da temporada. Na pauta, a intensa briga dentro e fora da pista entre Mercedes e Red Bull, após mais um triunfo de Lewis Hamilton na carreira, o 100º, mas vendo no espelho retrovisor Max Verstappen, que correu grande risco de não somar tantos pontos em Sochi devido à punição por ter um novo motor.

O campeonato pega fogo e a equipe do Motorsport.com vai trazer as palavras dos principais personagens do fim de semana.

Além disso, tudo sobre a derrocada da McLaren na tentativa se uma segunda vitória consecutiva, desta vez com Lando Norris, que demorou demais em fazer a sua parada para mudar para pneus intermediários. O programa é apresentado por Erick Gabriel e tem os comentários de Guilherme Longo e Fábio Tarnapolsky, todos repórteres do Motorsport.com.

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #133: O que poderia ser melhorado no documentário sobre Schumacher?

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: