Nesta segunda-feira (06), o RETA FINAL chega com toda a repercussão do GP do Bahrein, primeira etapa da Fórmula 1 2023. Além da vitória de Max Verstappen, o grande destaque foi o pódio de Fernando Alonso. Além disso, as preocupações para Ferrari e Mercedes no início de campeonato.

O programa também recebe os pilotos Nicolas Costa e Marcelo Tomasoni, destaques da primeira etapa da Porsche Cup Brasil de 2023 em Interlagos.

Os repórteres do Motorsport.com Carlos Costa (@ocarlos_costa), Erick Gabriel (@erickjornalista) e Guilherme Longo (@gglongo) debatem.

Podcast: Ferrari renovada, Mercedes melhor e Red Bull bem? Que F1 teremos em 2023?

