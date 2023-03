Carregar reprodutor de áudio

As ações da Aston Martin subiram exponencialmente após pódio de Fernando Alonso no GP do Bahrein de Fórmula 1 de 2023.

O valor das empresas é medido pelo preço de suas ações, e a amostra do crescimento da Aston Martin na F1 multiplicou os interessados ​​na fabricante britânica. Após o pódio de Fernando Alonso no GP do Bahrein de 2023, ficou claro que a equipe verde chegou para se manter nas primeiras posições da categoria mais alta do automobilismo, e isso afetará suas contas em todas as áreas.

O projeto que Lawrence Stroll iniciou no começo de 2021 parece estar dando certo na empresa, e o preço do Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC subiu quase 40% em cinco dias, mas o que mais surpreende é o número de aumentos durante a corrida.

Ao fim de 57 voltas no circuito de Sakhir, os ingleses subiam 19%, um número muito importante quando se fala em bolsa, e mais ainda quando se duvidava da viabilidade do plano do bilionário canadense.

Agora, a dinâmica positiva da equipe de Silverstone parece fazê-los subir ainda, e não só na cotação das suas ações, mas na pista, onde querem melhorar o sétimo lugar que colheram na temporada passada para serem candidatos ao título mundial, que parece estar nas mãos da Red Bull após seu domínio inicial.

Graças às contratações feitas no departamento técnico, como Dan Fallows, a renovação de todas as suas infraestruturas com uma nova sede, incluindo um túnel de vento, e a chegada do ambicioso Fernando Alonso, é provável que a subida de o mercado de ações Aston Martin vai mais longe, embora, como já reconheceu em muitas ocasiões dentro da equipe, eles devem manter os pés no chão e continuar trabalhando para o objetivo final.

