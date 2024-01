Chegamos ao último dia de 2023, de um ano atribulado, marcado por diversos momentos emocionantes, de tensão, de torcida e muito mais.

Na Fórmula 1, vimos um domínio como jamais visto antes através de Max Verstappen e a Red Bull. Na MotoGP, vimos a consolidação da era italiana contra o calvário das japonesas, que terminou com a chocante saída de Marc Márquez da Honda. E no Brasil, tivemos um bicampeonato suado para Gabriel Casagrande na Stock Car.

Por isso, o Motorsport.com preparou uma retrospectiva especial para fechar 2023 com 20 fatos que marcaram o esporte a motor: 10 na Fórmula 1 e 10 nas demais categorias.

Photo by: Red Bull Content Pool Max Verstappen, Red Bull Racing

Um ano para a história

Em 2023, vimos a história ser reescrita. Com aquele é provavelmente o carro mais dominante de todos os tempos, o RB19, Max Verstappen e a Red Bull entregaram uma temporada para o livro dos recordes, vencendo 21 dos 22 GPs, sendo 19 triunfos do holandês, e a dobradinha de títulos conquistada com muita antecedência e com diferenças abissais para os rivais.

A volta por cima da McLaren

Após começar 2023 como uma equipe de fundo de grid, que lutava para não ser eliminada no Q1, a McLaren teve paciência e a clareza de seguir o caminho certo com o desenvolvimento do carro para se tornar, em apenas alguns meses, a segunda força da F1, disputando contra a Red Bull em vários GPs da reta final da temporada.

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, 3rd position, celebrates on the podium

O ‘vovô’ vindo com tudo

Aos 42 anos, muitos não esperavam muito de Fernando Alonso em seu primeiro ano com a Aston Martin. Mas o que se viu foi o contrário: seis pódios nas oito primeiras provas do ano. O espanhol acabou entregando uma das melhores temporadas de sua carreira, mesmo sendo limitado pelo passo atrás dado para a Aston Martin com o desenvolvimento do carro.

Photo by: Erik Junius Oscar Piastri, McLaren

O ‘novato sensação’

Oscar Piastri estreou na F1 em 2023 cercado de expectativas, após ter sido alvo de uma disputa judicial entre McLaren e Alpine. No time de Woking, o australiano teve um começo complicado por causa do carro mas, deslanchou na segunda metade do ano, inclusive vencendo a sprint do Catar.

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images Esteban Ocon, Alpine A523

Crise na Alpine

Apesar de ter terminado o Mundial de 2023 na sexta posição, a situação da Alpine vai de mal a pior. E o ano foi atribulado, começando com o CEO detonando publicamente o chefe de equipe. Depois, foi a demissão em massa, seguido do déficit de potência do motor, para fechar o ano no aparente mal relacionamento entre Ocon e Gasly. Será que ali tem salvação?

Guerra FIA x F1

Desde o começo de janeiro, o clima entre a FIA e a Liberty Media não é dos melhores. Foram várias trocas públicas de farpas sobre diversos temas, como a entrada da Andretti, os limites de pista, os rumores de venda da F1 para um fundo saudita e, agora em dezembro, a investigação envolvendo Toto e Susie Wolff. Um clima cada vez mais tenso.

Muitos fiascos

O ano também trouxe sua cota de fiascos, como os pneus no GP do Catar e o bueiro de Las Vegas e a vergonha logística que a organização passou na estreia da prova. Além disso, podemos citar o(s) novo(s) capítulo(s) da novela dos limites de pista e as críticas públicas às corridas sprint. Em 2024, as sprints entrarão em seu quarto ano com o quarto formato diferente!

Photo by: Glenn Dunbar Felipe Massa, Williams Martini Racing, and Jean Todt, President, FIA, visit the paddock.

Massa retoma o debate sobre 2008

Com a declaração de Bernie Ecclestone de que ele e Max Mosley sabiam da manipulação do GP de Singapura antes do fim da temporada de 2008 e que optaram por não fazerem nada, o brasileiro Felipe Massa resolveu dar início a um processo legal visando reverter o resultado daquele campeonato. O que vai acontecer? São cenas dos próximos capítulos...

Mais uma vez um brasileiro na trave!

Felipe Drugovich bem que tentou, lutou até o fim, mas acabou ficando de fora do grid de 2024 da F1, que se mantém estável entre o fim de um ano e o começo do outro pela primeira vez em sua história! O brasileiro segue como reserva da Aston Martin e já deixou claro: não vai desistir de seu sonho.

Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images Fernando Alonso, Renault, Michael Schumacher, Ferrari and Giancarlo Fisichella, Renault

10 anos do acidente de Schumacher

No último dia 29 de dezembro, o mundo do automobilismo lembrou dos 10 anos do grave acidente de esqui sofrido por Michael Schumacher. Desde então, pouco se sabe da sua real condição, e nosso pedido segue o mesmo: #KeepFightingMichael.

Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images Gabriel Bortoleto, McLaren junior driver

Uma estreia histórica para Bortoleto

Logo em seu primeiro ano de Fórmula 3, Gabriel Bortoleto fez história: liderou o campeonato de ponta a ponta para garantir um importantíssimo título, que certamente o colocou no radar da F1. Agora como piloto da Academia da McLaren, ele se prepara para a estreia na F2 em 2024 com a Invicta Virtuosi.

A queda das japonesas na MotoGP

O fim da era japonesa da MotoGP chegou de fato ao fim. Após anos de domínio, Yamaha e Honda caíram e caíram feio, ocupando as últimas posições do grid, sendo salvas apenas pela genialidade de Fabio Quartararo e Marc Márquez

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Gresini Racing

Márquez fora da Honda!

No começo do ano, certamente ninguém consideraria essa possibilidade. Mas a crise da Honda em 2023 foi tão feia que o hexacampeão não viu outra saída. Após 11 anos e 6 títulos, o espanhol vai para 2024 em uma nova casa: a Gresini, correndo de Ducati, que já está de olho no que ele pode fazer...

Mais uma de Pecco

Se Honda e Yamaha viviam uma crise em 2023, a Ducati dominava a MotoGP sem se preocupar com as rivais. A única disputa era interna, e na briga entre o campeão reinante Pecco Bagnaia e Jorge Martín, da Pramac, deu o italiano na conquista do bicampeonato após uma grande temporada.

Photo by: Rainier Ehrhardt #50 Ferrari AF Corse Ferrari 499P of Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen

Ferrari volta a vencer em Le Mans

O início da era dos hipercarros tornou o WEC novamente uma categoria interessante, atraindo diversas novas montadoras. Em 2023, tivemos o retorno da Ferrari às 24 Horas de Le Mans e, já em seu primeiro ano, a vitória ficou com a marca italiana... uma ótima divulgação do ótimo filme “Ford x Ferrari”.

Photo by: Marcelo Machado de Melo Gabriel Casagrande

O bi de Gabriel Casagrande na Stock

Vamos fechar falando um pouco sobre o automobilismo nacional. Novamente, a Stock Car entregou uma grande temporada e um final emocionante, que coroou Casagrande pela segunda vez em três anos, confirmando a força da parceria do piloto paranaense com a equipe A.Mattheis Vogel.

Photo by: Marcin Kin Lucas Moraes

Um brasileiro faz sucesso no Dakar

Falando ainda de Brasil, mas fora do país, não podemos deixar de lado o grande feito de Lucas Moraes. Logo em sua estreia no Dakar, Lucas surpreendeu o mundo, lutando pelo pódio do início ao fim, em um feito inédito para o país. E em 2024 ele vai além: agora como piloto oficial da Toyota, tem totais condições de brigar pelo título do maior rally do mundo.

Brasil volta ao radar do automobilismo mundial

Sejamos honestos: o Brasil sempre esteve em evidência no radar internacional. Mas agora o país parece ter entrado em outro patamar. Além de receber a F1, o país sediou também no começo de 2023 a Fórmula E, e se prepara para o retorno do WEC em julho de 2024.

Photo by: Luca Bassani Antonella Bassani

Porsche Cup coroa campeões inéditos

A Porsche Cup Brasil entregou belas disputas em 2023 e dois títulos sprint que merecem destaque. Na Carrera Cup, Nicolas Costa foi o campeão em seu primeiro ano completo na categoria, vencendo 7 das 12 provas. Já na Sprint Challenge, uma reviravolta deu o título à jovem Antonella Bassani, de apenas 17 anos, em um feito inédito para a categoria.

Photo by: Luciano Santos NASCAR Brasil na pista

NASCAR Brasil tem grande sucesso em estreia

Após trocar de nome de GT Sprint Race para NASCAR Brasil Sprint Race, a categoria viveu o seu melhor ano desde a criação, atraindo público e nomes importantes do esporte a motor. E esse sucesso chamou a atenção da NASCAR americana, que já considera correr no país no futuro

DRUGOVICH e BORTOLETO na mesma equipe de F1? Brasileiros falam sobre 2024 e ALÉM na ASTON e MCLAREN

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #262 – No que a série sobre a Brawn GP acertou e errou?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!