Depois de um pódio muito celebrado em Nurburgring, Daniel Ricciardo conseguiu repetir o feito. Com o abandono de Max Verstappen e uma aposta em não parar para colocar pneus macios como o resto do grid, o australiano terminou em terceiro novamente, agora no GP da Emilia Romagna de Fórmula 1.

Após a prova, ele celebrou o resultado, mas considerou a corrida bizarra por tudo que aconteceu.

"Foi uma prova bizarra. Subi para quarto no começo. E ali eu senti que era o melhor que poderíamos fazer, com os três na frente. Mas aí, tinha Pérez, com um bom ritmo. Ele nos passou por causa da parada e aí ele parou para colocar pneus macios no final, com o safety car".

"Obviamente nós ficamos na pista. Eu não sei o que aconteceu com Max mas isso nos colocou na luta e Kvyat apareceu do nada nas últimas voltas, mas foi divertido. Dois pódios em três corridas. Foi tudo muito rápido no final. mas bem divertido".

E não tinha como uma pergunta não surgir: Cyril Abiteboul, chefe da Renault, fará outra tatuagem?

"Logo após a corrida, ele me parabenizou, mas disse que não vai fazer outra. Então, quem sabe, vamos chamar outra pessoa para fazer. E já aviso: hoje não esqueço do shoey!".

Ricciardo terminou falando sobre as condições da pista: "É difícil de ultrapassar, mas o circuito por si só é ótimo. É incrível".

Com o pódio, Ricciardo está consolidado na luta pelo quarto lugar no Mundial, abrindo uma vantagem de dez pontos para Leclerc, em quinto.

