Lewis Hamilton foi superior neste domingo em Ímola, além de contar com a sorte. O hexacampeão apostou em uma parada tardia, ajudada com a chegada do safety car virtual para vencer novamente na temporada 2020 da Fórmula 1. E, com isso, está mais próximo do que nunca de mais um título. Enquanto isso, a Mercedes confirmou o heptacampeonato consecutivo de construtores.

Com os resultados de hoje, Hamilton tem agora 282 pontos contra 197 de Valtteri Bottas, uma diferença de 85, com apenas 104 ainda em disputa. Já Max Verstappen, que abandonou após seu pneu traseiro estourar, está matematicamente fora da luta pelo título.

E na briga pelo quarto lugar, Daniel Ricciardo abre uma boa vantagem na luta, tendo 10 pontos a mais que Charles Leclerc, que segue em quinto lugar apesar dos problemas da Ferrari.

Veja a classificação do Mundial de Pilotos:

Entre as construtoras, a Mercedes chega a 479 pontos e não pode mais ser alcançada pela Red Bull. E na briga pelo "melhor do resto", a situação está mais quente do que nunca. A Renault é a terceira com 135 pontos, contra 134 da McLaren e 126 da Racing Point.

Posição Equipes Pontos 1 Mercedes 479 37 43 41 25 34 41 43 17 44 41 25 44 44 - - - - 2 Red Bull Racing 226 - 27 28 23 35 22 23 - 15 19 19 15 - - - - - 3 Renault F1 Team 135 4 4 4 20 4 - 23 12 12 16 15 6 15 - - - - 4 McLaren 134 26 13 2 10 2 9 6 30 8 - 10 8 10 - - - - 5 Racing Point 126 8 14 18 2 14 22 3 16 10 12 16 6 8 - - - - 6 Ferrari 103 19 - 8 16 12 6 - - 5 8 6 13 10 - - - - 7 AlphaTauri 89 6 1 - 6 1 2 4 27 6 6 8 10 12 - - - - 8 Alfa Romeo 8 2 - - - - - - - 2 - 1 - 3 - - - - 9 Haas F1 Team 3 - - 1 - - - - - - - 2 - - - - - - 10 Williams - - - - - - - - - - - - - - - - -

PÓDIO: A vitória de Hamilton, o hepta da Mercedes e a confusão no final do GP da Emilia Romagna

PODCAST: É bom negócio ser companheiro de Max Verstappen na Red Bull?

Your browser does not support the audio element.

.