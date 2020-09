Neste fim de semana, a Fórmula 1 chega pela primeira vez ao circuito de Mugello, na Itália, para o GP da Toscana. E os pilotos do grid celebram a chegada de uma nova pista ao calendário. A dupla da Renault disse estar muito feliz com a novidade, destacando os pontos positivos do traçado de Mugello.

Ricciardo, que já andou em Mugello quando corria nas categorias de acesso da F1, elogiou a pista, mas destacou quais serão os principais desafios, tanto na classificação quanto na corrida.

"Estou muito feliz por andar com um F1 moderno em Mugello", disse Ricciardo. "Corri ali em 2007 na Fórmula Renault e também fiz um teste em 2012 com um carro da F1. É um circuito muito rápido e interessante, de ritmo bom, mas vamos ter que trabalhar duro com o carro. Há muitas mudanças de direção, tanto nas curvas de alta quanto nas de média".

"Na hora da corrida, será difícil saber os melhores pontos de ultrapassagem. Em teoria, a primeira curva parece ser o melhor lugar, com a chave sendo frear o mais tarde possível".

"Será difícil ultrapassar se não estivermos muito próximos, mas esse é um dos desafios do circuito. A última curva é larga e rápida e vamos ter a oportunidade de sair próximos uns dos outros. A classificação pode ser uma loucura, mas muito divertida".

Já Ocon, que nunca correu em Mugello, disse ter ficado impressionado com o que viu no simulador.

"Mugello é um circuito fantástico, mesmo sem nunca ter andado por ali. No simulador, parece um circuito desafiador para o carro e sobretudo para os pneus. Fiz uma combinação de voltas rápidas e de velocidade média, que serão incríveis com esses carros. Acho que os pneus podem ter um papel-chave na corrida".

"Já vi corridas da MotoGP pela TV e acredito que eles atingem a velocidade máxima do calendário naquela reta, é impressionante. Para eles, cada curva é um desafio, mas nós temos a oportunidade de pilotar ao máximo. Será interessante".

Ricciardo ainda analisou a situação atual da Renault e conta que a boa fase da equipe continue em Mugello.

"No fundo, Monza foi uma corrida em que acabamos contentes com o resultado, mas temos a certeza de que perdemos a oportunidade de ir melhor. Estávamos bem, somamos pontos e fizemos excelentes ultrapassagens".

"Estávamos em uma ótima posição até o safety car e a bandeira vermelha aparecerem. Conseguimos bons pontos na Bélgica e em Monza, então seria muito bom continuar essa boa fase em Mugello".

