Um dos assuntos que mais rendeu nos bastidores da Fórmula 1 em 2020 foi a aposta de Daniel Ricciardo com seu ex-chefe da Renault, Cyril Abiteboul, caso o australiano conseguisse um pódio. Naquele momento, uma tatuagem foi o objeto da aposta, que ainda não foi paga.

O ano mudou, a equipe de Ricciardo também, mas a motivação para chegar entre os três primeiros não. Desta vez, a aposta será com o CEO da McLaren, Zak Brown, que entre outros negócios, é um grande colecionador de carros históricos.

“Estávamos almoçando com Zak algumas horas atrás e ele mencionou algo sobre odiar agulhas”, disse Ricciardo, sobre tentar repetir a aposta do ano passado.

“Não consigo ver aquela coisa de tatuagem acontecendo com Zak. Mas vamos pensar em outra coisa. Eu sei que ele tem uma coleção de carros muito boa, então talvez pudéssemos apostar um de seus carros ou algo assim."

Segundo a revista Motor Sport, Brown revelou que acredita que Ricciardo está interessado no Chevrolet que Dale Earnhardt correu na NASCAR.

Earnhardt é um dos heróis de Ricciardo desde a infância. O uso do número #3 é uma das homenagens que o australiano faz ao heptacampeão da NASCAR. Ele também já compareceu a corridas da categoria, sendo uma delas no Texas, para prestigiar uma das últimas provas de Dale Earnhardt Jr., antes de sua aposentadoria.

Daniel Ricciardo e Dale Earnhardt Jr. trocam capacetes

“Ele quer dar uma chance no meu carro do Dale [Earnhardt] Sr., porque ele é um grande fã. Vou deixá-lo correr, contanto que ele o traga inteiro."

