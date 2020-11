Sergio Pérez alcançou seu nono pódio na Fórmula 1 ao terminar em segundo lugar no GP da Turquia, um resultado que o ajudou a subir para o quarto posto no Mundial de pilotos.

Mas apesar de seus resultados e de estar junto com Lewis Hamilton como os únicos dois pilotos do grid que estiveram entre os 10 primeiros em todas as corridas em que participaram este ano, o mexicano não tem vaga garantida para a próxima temporada.

Pérez tinha um acordo de três anos com a Racing Point que entrou em vigor em 2020, mas a equipe de Silverstone decidiu rescindir o contrato para dar a vaga a Sebastian Vettel, que se tornará um piloto da Aston Martin em 2021.

Em sua coluna pós-GP, o diretor esportivo da Fórmula 1, Ross Brawn, destacou os pódios de Pérez e Vettel.

No caso de ‘Checo’, ele disse que se uma equipe está procurando um piloto competitivo para maximizar seu desempenho, deve escolhê-lo.

"Pérez teve um ótimo desempenho, e eu disse isso antes nesta coluna, seria uma tragédia se ele não estivesse na F1 no próximo ano", disse Brawn.

“Ele merece mais do que o seu lugar no grid. Se você é uma equipe que quer um piloto competitivo para maximizar todas as oportunidades, Pérez é o seu homem.”

A Red Bull disse que vai demorar para decidir se vai substituir Albon como companheiro de equipe de Max Verstappen. Esta situação fez com que Pérez expressasse repetidamente a sua preocupação em ficar de fora do grid na próxima temporada.

O mexicano alcançou na Turquia a marca de 18 corridas consecutivas entre os 10 primeiros, excluindo as ausências em Silverstone devido à Covid-19. Com 100 pontos em sua conta pessoal, ele está a apenas um de alcançar sua melhor campanha dentro da F1.

