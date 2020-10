Nico Rosberg participou de um debate na Sky F1 sobre porque seu ex-companheiro de equipe, Lewis Hamilton, ainda não assinou um contrato para a próxima temporada da Formula 1.

Nas últimas semanas, o chefe da equipe, Toto Wolff, confirmou que seu papel de longo prazo na equipe ainda está em discussão e indicou que ele pode não ser o chefe do time na próxima temporada, enquanto minimiza que uma mudança terá impacto no processo de tomada de decisão de Hamilton.

No entanto, Rosberg sugere que os planos futuros de Wolff realmente terão um efeito no pensamento de Hamilton.

“Eu acho que é importante”, disse ele. “Porque Lewis está muito convencido de que Toto é parte integrante do sucesso dessa equipe, o que é verdade, porque Toto absolutamente é. E não é garantido que, se Toto for e houver um novo líder, a estabilidade permanecerá.”

“E também se o Toto for embora, pode ser um efeito cascata, de modo que muitos dos líderes de equipe digam: 'OK, é o fim de uma era, o Toto está indo, adorei trabalhar com ele, vamos também mudar para algo novo. E isso pode ser uma reviravolta muito ruim para a equipe.”

Rosberg também fez algumas observações intrigantes sobre Sebastian Vettel, sugerindo que seu compatriota tem uma “grande oportunidade” na Aston Martin em 2020, depois de problemas na Ferrari nas últimas duas temporadas ao lado de Charles Leclerc.

“Em primeiro lugar, esses carros estão muito mais nervosos do que jamais vimos”, disse Rosberg. “A parte traseira às vezes apenas estala, e você não consegue sentir. E isso tira muito a confiança dos pilotos. Sebastian sempre foi um piloto que precisa de uma traseira estável, ele precisa de confiança nessa parte do carro.”

“Acho que ele entrou em uma grande espiral negativa. As coisas começam pequenas, um erro quando você está na liderança em Hockenheim, outro aqui, outro ali, e então começa a se tornar uma grande avalanche.”

“Isso simplesmente transforma em uma espiral negativa, e quanto mais negativo você é mentalmente, mais dúvidas você tem, mais erros você comete. Isso vai de pior para pior para pior.”

“Além disso, a equipe tem Leclerc como deus, e ele (Vettel) não é mais o deus. Isso também é uma grande espiral negativa, e isso é um grande choque. Ele era o número 1 da Ferrari, de todo o país, e de repente apareceu esse jovem Leclerc, com contrato de cinco anos. Eu acho que é uma grande coisa mental também.”

“Sua grande chance é Aston Martin, é uma grande oportunidade. Ele vai ser deus de novo naquela equipe, o carro é rápido, ele pode ter alguns momentos reais de sucesso e ter uma espiral mental positiva, e talvez voltar a ser tão bom quanto antes e também remover esses erros.”

“Portanto, é uma grande chance para ele, e estou muito feliz por ele ter encontrado essa oportunidade.”

