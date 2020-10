Depois de uma sexta-feira anticlimática, com o cancelamento dos dois primeiros treinos livres para o GP de Eifel, o sol saiu em Nurburgring e o grid da Fórmula 1 finalmente conseguiu ir à pista. E em um frenético TL3,

Esse fim de semana marca o retorno da pista de Nurburgring ao calendário da F1 pela primeira vez depois de sete anos, com o nome de GP de Eifel, o quarto título diferente que a pista já recebeu, depois das provas da Alemanha, Luxemburgo e Europa.

Ontem, as duas sessões de treinos do dia foram canceladas devido à neblina e chuva que estavam sobre o autódromo. As regras afirmam que não é possível ter atividade de pista caso o helicóptero médico não possa decolar para resgate e transporte. E com o hospital preparado para receber casos do autódromo a uma hora de distância de carro, tornava-se inviável a realização do treino.

"É desafiador essa situação da neblina, que impede a decolagem do helicóptero médico para se deslocar ao hospital. A distância pela estrada é muito grande caso aconteça algo. Nós efetivamente iniciamos o cronômetro e daremos atualizações às equipes a cada 30 minutos, sendo que, caso o pit lane seja aberto, elas serão notificadas com 10 minutos de antecedência", disse o diretor de provas Michael Masi na sexta-feira.

Para contornar a situação, a direção de prova fez uma pequena alteração nas operações de resgate e transporte. Agora o helicóptero fica a três quilômetros do autódromo, em um local onde ele pode decolar sem problemas. Caso seja necessário seu uso, uma ambulância levará o piloto até lá.

Mesmo com a falta de movimentação na pista, fora dela, os bastidores da F1 estavam aquecidos em meio ao frio alemão. Correndo em casa, a Mercedes começou a semana com sustos, após dois membros da equipe testarem positivo para Covid-19, levando a uma necessidade de trazer pessoas da fábrica, na Inglaterra, para substituir. E para blindar Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, os dois pilotos estão totalmente isolados ao longo do fim de semana, exceto durante as sessões.

Devido à falta de atividades de pista na sexta, ninguém perdeu tempo e os pilotos saíram dos boxes assim que a contagem regressiva de 60 minutos começou. Após uma primeira rodada de voltas, nos dez minutos iniciais, quase todos já haviam marcado tempos, com a exceção de Sebastian Vettel e Lance Stroll.

Neste momento, a Red Bull tinha os dois melhores tempos, com Max Verstappen na ponta marcando 01min28s866 e Albon em segundo, a 1s311. Completavam o Top 5: Ocon, Pérez e Norris. Bottas e Hamilton eram sétimo e oitavo.

Logo na sequência, a Racing Point anunciou que Stroll estava fora do TL3: "Lance Stroll não está se sentindo 100% nesta manhã e não participará do TL3. Sua condição será avaliada após a sessão para decidir se ele tem condições de pilotar e, neste momento, a equipe confirmará os planos para a classificação".

Depois de seguir na ponta pelos minutos seguintes, Verstappen perdeu a liderança próximo da marca de 30 minutos. Na metade da sessão, Ocon tinha a ponta com 01min27s634, seguido do holandês, a 1s050 e Albon, Pérez e Ricciardo fechando os cinco primeiros colocados enquanto Bottas e Hamilton, fazendo simulações de corrida, ocupavam a nona e a 12ª posições.

Os minutos seguintes foram marcados por duas coisas: erros de Vettel e Russell e trocas na liderança, com Norris, Ricciardo e outros pilotos se revezando na ponta.

No final, a ponta ficou com Valtteri Bottas, que marcou 01min26s225. Em segundo, Lewis Hamilton, a 0s136, Charles Leclerc, em terceiro, a 0s456. Fechando o Top 10, Verstappen, Vettel, Norris, Pérez, Ricciardo, Albon e Gasly.

Hamilton vinha com uma boa volta no final, tendo feito o melhor primeiro setor, mas uma rodada de Latifi com a Williams na última curva causou o acionamento de uma bandeira amarela no local, inviabilizando sua volta.

A Fórmula 1 volta à pista de Nurburgring às 10h, horário de Brasília, para o treino classificatório para o GP de Eifel, 11ª etapa da temporada 2020. Você pode acompanhar a transmissão pelo SporTV 2. E assim que a sessão acabar, corre para o canal do Motorsport.com no YouTube para acompanhar mais uma edição do Q4 ao vivo!

Todas as notícias sobre o GP de Eifel da F1 você acompanha no site do Motorsport.com e em nosso canal no YouTube. Fique por dentro de todas as novidades e análises e confira nossos programas e vídeos!

