Sainz defende retorno de Alonso à F1: "É o lugar dele"

A confirmação de Carlos Sainz na Ferrari em 2021 deu início a uma dança das cadeiras na Fórmula 1 que pode terminar com a volta de Fernando Alonso ao grid da categoria. Para Sainz, que tem o bicampeão como ídolo do esporte, a possibilidade foi muito bem recebida.

Em entrevista ao programa espanhol Vamos sobre Ruedas na terça-feira, o mais novo piloto da Ferrari comentou sobre a possibilidade de dividir o grid novamente com seu ídolo.

"Claro que quero, certamente gostaria", afirmou. "É que a F1 é o melhor, e Alonso é um dos melhores. É o lugar dele, gostaria que ele estivesse aqui. Fernando pode decidir sobre voltar ou não. Quero que ele decida o que lhe faz feliz, mas gostaria de ter ele aqui".

Alonso saiu da F1 em 2018 e sua saída da categoria abriu o espaço para Sainz ocupar a vaga na McLaren, que foi um fator determinante para colocar o espanhol de 25 anos na mira da Ferrari.

Desde sua saída, Alonso sempre deixou claro que não queria que fosse uma despedida definitiva, colocando uma eventual volta como objetivo. A movimentação do mercado na semana passada abriu o terreno possível para isso, com a vaga de Daniel Ricciardo na Renault em aberto.

Sainz ainda comentou sobre a saída da McLaren em direção à Ferrari e o que esperar dele em 2020.

"Entendo que as pessoas querem me ver vestindo vermelho e lutando por pódios e vitórias, mas 2020 é um ano diferente e temos que trabalhar muito", afirmou Sainz. "Tenho amor pela McLaren, quero deixar meu dever de casa bem feito. Estou pensando em ir à Londres na próxima semana, colocar a Ferrari na gaveta, e focar 100% na McLaren".

"Recebi muitas mensagens emocionantes e amorosas. Elas tocam você por dentro e você acaba olhando para trás, vendo o que passou. Isso afeta você. É muito bonito viver assim. Quero deixar a McLaren com um grande ano", finalizou.

