Sainz: poucos pilotos derrotariam Hamilton na Mercedes

Com Lewis Hamilton acumulando conquistas e recordes em 2020, muitos vem questionando o papel do carro contra a habilidade do piloto no caso do britânico. Mas para Carlos Sainz, poucos pilotos da Fórmula 1 conseguiriam derrotar o heptacampeão com a Mercedes.

Recentemente, ao comentar sobre o domínio da Mercedes na F1, Max Verstappen afirmou que "90% do grid venceria com a Mercedes", apesar de admitir que não seria um trabalho fácil bater de frente com Hamilton.

Seis dos sete títulos de Hamilton vieram na era dos motores V6 turbo híbrido, em que a Mercedes é a força a ser batida. Isso reacendeu o debate sobre o papel que carro e piloto desempenharam no sucesso do britânico.

Paddy Lowe, que foi diretor técnico de Hamilton na McLaren e na Mercedes. disse recentemente ao Motorsport.com que o sucesso dele na equipe vem principalmente de sua pilotagem, afirmando que sua performance na Turquia pôs um fim a esse debate de homem x máquina.

Sainz acredita que "90% do grid não derrotaria Hamilton na Mercedes, mas que qualquer piloto no grid atual seria capaz de vencer corridas com a Mercedes W11 se o heptacampeão fosse removido da equação.

"Como companheiros de equipe, com aquele carro, poucos poderiam derrotar Hamilton em uma temporada de 20 provas. Mas se você removê-lo do grid, qualquer piloto da F1 atual poderia vencer com a Mercedes".

"Isso descreve muito da F1 atual, mas também mostra que Hamilton, mesmo tendo o melhor carro, é um dos melhores ou o melhor há algum tempo".

Segundo Sainz, a habilidade de Hamilton de performar bem independente da situação é um dos atributos principais que o destacam dos demais.

"Eu sempre olho com atenção como que ele performa sob pressão. Como ele sempre consegue ir bem no Q3 para fazer a pole, mesmo que com uma pequena margem de vantagem para Bottas".

"Na Áustria, ele fez a pole em meio a chuva colocando um segundo e meio no companheiro. Ele tem capacidades que poucos têm".

Sainz, que irá para a Ferrari em 2021, acrescentou que "teria que ser companheiro de equipe de Hamilton" para entender o que faz o britânico se destacar dos demais.

"Sem ter o mesmo carro, é impossível para um piloto saber o quão bom o outro é de verdade. Hamilton parece, para mim, um dos melhores da história, e sei disso sem ter corrido ao lado dele".

"Sempre fico pensando como que seria ter Senna ou Schumacher como companheiro de equipe, aprendendo com eles, saber o que fazia eles serem tão bons".

