Terceiro colocado no Mundial de Pilotos de Fórmula 1 em 2020, Max Verstappen conseguiu incomodar a Mercedes ao longo do ano com vitória em Silverstone e cinco segundos lugares. O jovem piloto holandês, no entanto, sabe que o carro da Red Bull não tem condições de brigar pelo título com a equipe alemã.

“Você simplesmente não quer ficar andando frustrado, tentando obter resultados que não são possíveis. Então é isso que estou tentando fazer. Eu só continuo me esforçando, continuo tentando obter o melhor resultado possível, você sabe, o que está dentro do carro. Todo final de semana novamente o mesmo. Eu sei que não posso lutar pelo campeonato este ano”, disse Verstappen, que tem nove vitórias em sua carreira na F1.

Mesmo com os bons resultados no pódio ao longo do ano, Verstappen também teve problemas ao abandonar nas três corridas disputadas na Itália em 2020 – Monza, Mugello e Ímola -, além de não completar a etapa de abertura na Áustria.

Com exceção do GP da Turquia, disputado em condições adversas de aderência de pista, o piloto da Red Bull esteve no pódio em todas as corridas em que não abandonou.

Verstappen acredita que é difícil lutar lado a lado com as Mercedes, devido à superioridade de desempenho. “Às vezes parecia que estávamos um pouco mais próximos, é claro, mas também com os abandonos que tivemos, isso saiu rapidamente de cena”, disse Verstappen.

“Então, sim, eu gosto. Agora, se eu conseguir um terceiro ou um segundo, quero dizer, eu estava gostando muito de Ímola, onde acho que finalmente estive um pouco mais perto e poderia, na verdade, estar a dois décimos deles, um décimo”.

“Então em termos de tempo de volta, de repente você está realmente motivado para tentar ficar com eles e realmente ultrapassar um carro. Onde normalmente eu sei que eles estão apenas fugindo de mim uns três ou quatro décimos por volta e eu estou um pouco na terra de ninguém, que não é o que você quer”, afirmou Verstappen, que é o piloto mais jovem a ter vencido uma corrida na F1.

A 17 pontos de Valtteri Bottas na classificação do campeonato, Verstappen buscará terminar o ano entre os dois carros da equipe alemã. Em reta final de temporada, o holandês garante que não gosta de ‘segurar a vela’ para a Mercedes.

“Quer dizer, é bom estar no pódio. Mas no final do dia, estar lá como o terceiro cara não é”, disse Verstappen. “É um pouco como ‘ficar de vela’, você sabe, quando sai para jantar. Não é muito lindo. Prefiro que você seja alguém tendo um bom jantar romântico em vez de ficar de vela”, completou.

