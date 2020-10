Futuro piloto da Ferrari a partir da temporada 2021 da Fórmula 1, Carlos Sainz foi piloto da Academia da Red Bull na categoria entre 2015 e 2017 e afirma que não teve vida fácil na época. "Foi muito difícil", afirmou o espanhol, que corre pela McLaren desde 2019.

O piloto, que também passou pela Renault entre 2017 e 2018, afirmou que a formação da Red Bull "é muito dura". Filho do multicampeão de rali Carlos Sainz, o competidor defendeu a Toro Rosso entre 2015 e 2017, mas não chegou a correr pela equipe principal da marca austríaca.

“A Red Bull pode dar-lhe muito e eles certamente ajudaram na minha carreira. Tudo o que a Red Bull faz simplesmente funciona. Eles trazem talento para a F1. É muito difícil, mas eles têm que ser. No final, no entanto, são eles que pagam para dar uma oportunidade aos pilotos, então podem ser tão duros quanto quiserem", ponderou Sainz, que também falou sobre o consultor de automobilismo da Red Bull, Helmut Marko.

“Realmente respeito Marko por todo o trabalho que ele faz. O meu pai também me deu muitos conselhos e uma coisa fica: ‘Tens que morder quando estás neste esporte, senão serás mordido'. Quando eu era criança, era gentil e descontraído demais. Tive que me tornar mais duro e mais agressivo. A partir dos onze ou doze anos, essas coisas realmente entraram em jogo”, completou Sainz, que tem contrato com a Ferrari até o fim de 2022.

Hamilton 'DÁ O TROCO' em Stewart e cia e elege o momento de maior 'DRAMA' em sua carreira na F1

PODCAST Motorsport.com discute se recordes de Hamilton e Schumi são comparáveis

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: