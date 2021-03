Voz da Fórmula 1 na Band, o narrador Sérgio Maurício concedeu entrevista exclusiva ao Motorsport.com e falou dos preparativos para a cobertura da categoria na emissora paulista, além de dar detalhes da ida para o canal.

O jornalista abriu o jogo sobre a saída da Globo, explicou o que as transmissões de 2021 terão de diferente e comentou sobre o desafio de ser uma das principais estrelas da nova era da elite do esporte a motor no Brasil.

"O grande diferencial nosso será fazer o que a Globo veio deixando de fazer nos últimos tempos em função de uma grade muito apertada", afirmou o narrador.

Questionado se poderia mudar o seu estilo por causa da nova casa, ele confirmou que vai narrar do mesmo jeito, além de garantir que novidades virão.

“Eu estou liberado para falar o que quiser, estarei à vontade, e já estou preparando novos bordões. Fiquem ligados, não vou dar nenhuma palhinha, nenhum spoiler, vocês vão ter que ligar na Band para saber”, comentou Sérgio, dono do "Tá ligado?" e "No capricho!", entre outros.

A entrevista completa você confere no vídeo a seguir:

