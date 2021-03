A Mercedes não apresentou uma boa performance nos testes de pré-temporada da Fórmula 1 que aconteceram no Bahrein. O novo modelo da atual campeã mundial não encontrou o equilíbrio certo com um eixo traseiro imprevisível.

Julgar o desempenho preciso de uma equipe com base nos testes sempre foi um pouco errático.

Existem todos os tipos de variáveis desconhecidas por qualquer pessoa, exceto pelos próprios times. No entanto, a especulação sobre qual escuderia é a favorita para o campeonato é sempre fascinante.

A Mercedes, como heptacampeã, é sempre o centro das atenções durante a pré-temporada. É o time que mais tem a perder com qualquer mudança de regra.

Mas como realmente se compara ao principal rival Red Bull, que venceu o final da temporada passada em Abu Dhabi, tem sido difícil de avaliar porque as duas equipes vêm traçando caminhos diferentes.

Na realidade, a Mercedes e a Red Bull têm dois programas de desenvolvimento muito diferentes e, embora os resultados no final da última temporada tenham começado a favorecer a escuderia baseada em Milton Keynes devido à sua busca contínua de melhorar o RB16, a Mercedes há muito trocou seu foco no design de suas máquinas para 2021 e 2022.

Esta foi, sem dúvida, uma decisão consciente tomada para aliviar a transição para o limite de gastos e levar em consideração o impacto da escala móvel para o túnel de vento e CFD (Computational Fluid Dynamics, normalmente chamado de testes de túnel de vento virtual), que entrou em vigor em 1º de janeiro de 2021.

Internamente, esperava-se que isso desse à Mercedes o tipo de espaço necessário para estudar os efeitos das mudanças nos regulamentos e encontrar maneiras de recuperar as perdas associadas.

Mas, perseguido por um problema na caixa de câmbio no primeiro dia dos testes, que a colocou para trás e limitou sua quilometragem geral, parecia desequilibrado quando comparado com seus rivais. Tudo indicava claramente uma instabilidade no W12 que não estava presente em seu modelo de 2020.

Então o que mudou? As Flechas de Prata estão realmente com problemas ou estiveram deliberadamente escondendo seu potencial até a primeira corrida?

Comportamento 'B-Spec'

Em 2017 e 2019, quando o esporte também estava passando por mudanças de regras, a Mercedes optou por chegar ao teste de pré-temporada com um carro básico, mas permitiu coletar dados aerodinâmicos e de pneus, fez simulações e obteve uma noção real de como o modelo se comportou do ponto de vista operacional.

É claro que essa abordagem não deu uma leitura verdadeira sobre o desempenho final do carro, mas esse nunca foi o plano. Sua intenção era equilibrar os recursos que permitiriam chegar à primeira corrida com a versão mais atualizada possível.

Afinal, o desenvolvimento de um carro de F1 não é inteiramente linear. Por exemplo, um item grande, como uma asa dianteira ou assoalho, levará muito mais tempo para ser fabricado do que itens como um elemento para o conjunto de bargeboards.

E, como cada um desses itens depende um do outro para obter o máximo de desempenho, isso significa que, se você instalar um sem o outro, poderá encontrar problemas de instabilidade.

Isso reforça o plano da Mercedes de ter a versão mais avançada de seu carro disponível para a primeira corrida da temporada.

O "cabelo na sopa", usando uma frase de Toto Wolff, é que os testes de pré-temporada para 2021 duraram apenas três dias, o que não proporcionou à escuderia alemã o tempo usual para acumular o conhecimento básico de sua estratégia inicial.

Então, isso significa que a Mercedes não executou uma configuração linha de base durante o teste deste ano e trocou sua posição usual por uma estratégia mais arriscada?

Bem, só saberemos com certeza quando o W12 sair da garagem para os treinos livres na sexta-feira (26).

No entanto, há uma coisa que pode nos oferecer algumas dicas sobre seus planos: onde a Mercedes gastou suas fichas de desenvolvimento?

Fichas de desenvolvimento

O sistema de fichas de desenvolvimento foi introduzido pela FIA para permitir que as equipes modifiquem aspectos de seus carros que seriam incluídos em um processo de homologação, e faz com que uma grande porcentagem do carro do ano passado seja transportada para 2021.

A fim de dar espaço às escuderias para retificar o que acreditam ser suas maiores fraquezas, cada uma delas recebeu duas fichas de desenvolvimento e uma matriz do que poderia ou não ser alterado.

Na maior parte, entendemos onde o resto do grid gastou suas fichas. As equipes Red Bull, Alpine e Ferrari fizeram alterações em suas caixas de câmbio e suspensões traseiras para se alinharem mais com o design que a Mercedes tinha em 2020.

A Aston Martin mudou o design de seu monocoque. A AlphaTauri e a Alfa Romeo optaram por um novo bico, enquanto a Williams não gastou nenhuma ficha de desenvolvimento em 2021, tendo já usado uma em 2020. A Haas optou por não gastar sua cota.

A Mercedes pode ser considerada uma exceção, pois não ofereceu a informação como alguns de seus rivais fizeram. E também não é óbvio onde as fichas de desenvolvimento podem ter sido usadas.

James Allison, diretor técnico da montadora alemã, também foi excepcionalmente tímido, se recusando a divulgar onde a equipe poderia ter feito melhorias.

"Gastamos nossas fichas de desenvolvimento, mas não vamos revelar como as usamos ainda", disse ele no lançamento do carro para 2021.

"Isso ficará claro com o tempo.”

Valtteri Bottas, Mercedes W12 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Esse mistério potencialmente alimenta a teoria de que o W12 que vimos durante os testes era uma sombra daquele que será desencadeado na primeira corrida da temporada.

O candidato óbvio para o gasto das fichas de desenvolvimento é um novo conjunto de ponta, já que não só exigiria que gastasse ambas as fichas, mas também precisaria passar por um teste de colisão.

Curiosamente, a Mercedes executa uma variação do mesmo conceito de bico desde 2017, ao se tornar a primeira equipe a utilizar a agora onipresente solução de capa.

Uma mudança dessa magnitude pode ter um impacto significativo no desempenho aerodinâmico da máquina, algo que sabemos que o time lutou contra durante o primeiro teste quando o carro quebrou em algumas situações.

O W11, a base sobre a qual o W12 foi construído, claramente não tinha essas fraquezas. Então o que mudou?

Plástica forçada

Independentemente de saber se o W12 usado durante os testes estava capturando o desempenho básico ou era uma representação precisa daquele que veremos na primeira corrida, ele nos permitiu dar uma olhada nas áreas do carro que estavam escondidas no lançamento.

E, quando o modelo entrou na pista pela primeira vez, ficou imediatamente claro por que a Mercedes hesitou em mostrar seu dever de casa, já que o carro apresenta algumas das soluções mais maduras vistas até agora.

Começa com a secção ondulada da parte da frente (à direita, realçado a amarelo).

A solução parece permitir que parte do fluxo de ar da superfície superior do assoalho interaja com o fluxo de ar excedente na parte inferior, que é empurrado para cima e para fora pela borda elevada do assoalho.

Esta colisão de pressão resultará em seu próprio tipo de turbulência que oferece uma proteção adicional contra a turbulência mais errática criada pelo pneu dianteiro, que já deveria ter sido influenciada pelo conjunto de bargeboard à frente e pelos defletores laterais acima.

As equipes estão sempre procurando maneiras de melhorar a relação entre todas essas superfícies aerodinâmicas, razão pela qual frequentemente vemos pequenas mudanças para ajustar a estrutura geral do fluxo e a eficiência.

A maior mudança na matriz de defletor do sidepod desde o ano passado é um retorno a cinco ripas em seu arranjo veneziano.

O assoalho também apresenta o entalhe que vimos outras escuderias preferirem com seus designs de 2021. Mas a Mercedes não foi tão longe a ponto de combinar isso com palhetas de assoalho na região para ajudar a impulsionar o fluxo de ar como alguns de seus rivais fizeram.

No entanto, se olharmos para a seção do assoalho na frente do pneu traseiro, a equipe foi muito mais longe do que o resto do grid no que diz respeito ao escopo geral do design de suas soluções.

Ele não só tem três faixas onde normalmente a Mercedes tinha duas, mas também tem uma peça de mobília aerodinâmica muito maior na periferia do assoalho do que qualquer outra (contorno em branco).

Mercedes W12 floor detail Photo by: Giorgio Piola

O strake adicional (seta vermelha) é torcido em ambos os eixos horizontal e vertical, sugerindo que buscava ser agressivo ao direcionar o fluxo de ar para o espaço entre o pneu traseiro e o difusor.

Enquanto isso, a borda da mobília parece uma versão reforçada da aba do assoalho usada antes (inserção), com a superfície superior tendo um formato serrilhado interessante e palhetas extras para ajudar a canalizar o fluxo de ar transversalmente e ao redor do pneu traseiro.

Mercedes W12 and Mercedes W11 diffuser comparison Photo by: Giorgio Piola

Em termos do difusor, a equipe claramente fez a mudança necessária nas barras do difusor. Há ainda algumas mudanças sutis na seção externa do difusor, com abas que correm ao redor da periferia do corpo principal ligeiramente alteradas, enquanto a tira que os mantém juntos no canto externo agora está dividida em duas.

É evidente quanto esforço a Mercedes colocou no design das áreas afetadas pelos regulamentos. Mas sem a instalação das peças mais recentes em outras partes do carro, poderia ter sido a causa da instabilidade aerodinâmica durante os testes.

Obstáculos operacionais

O tamanho da saída de resfriamento traseiro é normalmente alterado pelas equipes dependendo das temperaturas e condições do circuito em questão. Essa mudança sacrifica o desempenho aerodinâmico, mas permite que a unidade de potência permaneça dentro de seus parâmetros operacionais.

Valtteri Bottas, Mercedes W12 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

A Mercedes chegou aos testes com uma minúscula tomada de refrigeração na parte traseira do W12. E, embora outras aberturas de refrigeração do carro tenham sido alteradas durante os três dias, a saída principal não pareceu ter sido redimensionada.

Mais uma vez, isso reforça a sugestão de que a Mercedes planeja ter a variante do monoposto mais atualizada e específica para a primeira corrida. No entanto, isso significa que também pode ter sacrificado algumas execuções longas de desempenho, com a equipe sendo incapaz de manter a unidade de potência ligada sem ter problemas.

Imagens dos carros da escuderia sugeriram que limitar a potência total estava na ordem do dia, já que essas equipes nem sempre usavam a oitava marcha, quando normalmente seria esperado que o fizessem.

O pior cenário para a Mercedes é que ela estaria voltando para o Bahrein com mais de um problema para resolver. Mas, com base em sua velocidade reacionária quando teve problemas nos últimos anos, seria algo a não ser muito considerado.

Parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

SÉRGIO MAURÍCIO sobre F1 na BAND: "O diferencial será fazer o que a Globo vinha deixando de fazer"

PODCAST: Mercedes pode ter reinado derrubado após dificuldades vistas na pré-temporada?

Your browser does not support the audio element.