Enquanto a equipe Cadillac de Fórmula 1 se prepara para o primeiro anúncio público no GP de Miami, aumentam os rumores sobre o retorno de Sergio Pérez. Será que o mexicano seria uma boa escolha para a equipe americana?

Ao contrário do que foi relatado na Alemanha, o Motorsport.com entende que a ida de Pérez para a Cadillac ainda não é um negócio fechado, já que a nova equipe de 2026 é uma das várias opções com as quais ele ainda está conversando. Mas, com os preparativos para a estreia da Cadillac em andamento, faria sentido que a 11ª equipe da F1 começasse a definir sua formação até o meio do ano, à medida que aumenta seus esforços no carro de 2026 em sua base em Silverstone, que está em constante expansão.

Pérez faz sentido para a Cadillac?

Em entrevista ao Motorsport.com no GP do Bahrein, o chefe da Cadillac, Graeme Lowdon, reconheceu que sua equipe está fora de sincronia com o resto do paddock. Quando a Cadillac e a GM receberam oficialmente a aprovação para seguir em frente, no fim de semana do GP de Las Vegas, em novembro, a maioria das vagas de 2026 já havia sido preenchida, com muitas equipes preferindo a continuidade entre as formações de pilotos de 2025 e 2026 para facilitar a introdução dos novos regulamentos técnicos.

Mas o número de novatos no grid deste ano significa que há várias mãos experientes disponíveis que seriam um grande trunfo para qualquer equipe iniciante. O ex-piloto da Red Bull está no topo da lista da Cadillac há algum tempo - e assim deve ser.

Aos 35 anos, com 281 largadas na categoria, Pérez tem conhecimento de equipe de ponta que seria um grande trunfo para a operação de Lowdon. Sim, há a questão da saída não muito digna do mexicano da Red Bull, mas ele está longe de ser o único piloto que teve dificuldades ao lado de Max Verstappen. Um período difícil não anula o restante de sua respeitável carreira, incluindo seis vitórias, uma delas com a Racing Point.

Comercialmente, Pérez também é um dos nomes mais atraentes disponíveis, com o apoio significativo do magnata mexicano Carlos Slim. Seria também uma injeção de ânimo para o GP do México, que recentemente anunciou uma extensão de contrato de três anos, independentemente do futuro de Sergio. Além do apoio direto do México, ter um piloto mexicano de alto nível em um de seus assentos também seria claramente benéfico para a Cadillac e a General Motors como uma marca norte-americana.

Logotipo da Cadillac Foto de: Cadillac Communications

O retorno da Cadillac F1 faz sentido para Pérez?

Pérez claramente teve dificuldades no final de seu período em Milton Keynes, mas os pilotos não se esquecem de como pilotar. O nativo de Guadalajara agora pôde fazer uma pausa para se reconstruir e se revigorar. Mas será que isso significa que um retorno à Cadillac F1 faria sentido para ele?

"Quando damos um passo atrás, percebemos o quanto desistimos na vida para estar no esporte. Então, para estar na F1 totalmente comprometido, preciso de motivação", disse Pérez ao site da F1 no início deste ano. "Se eu encontrar um projeto que me motive totalmente a voltar, em que a equipe acredite em mim e aprecie minha carreira, minha experiência e tudo o que posso trazer para uma equipe, seria muito atraente considerá-lo."

Como qualquer um de nós, Pérez quer se sentir valorizado por quem quer que o escolha, como um pilar integral do programa e não como uma solução provisória até que um candidato mais cobiçado esteja disponível em 2027. A Cadillac pode proporcionar isso, mas ainda não há garantias sobre o grau de preparação do novo participante em 2026. Começar uma nova equipe do zero é um empreendimento enorme e não é difícil imaginar a equipe ficando nas últimas posições nas primeiras temporadas.

Será que esse é o tipo de retorno pelo qual Pérez se sentiria motivado a trocar sua vida familiar e embarcar em outra temporada de F1 com 24 corridas? Essa é uma pergunta que somente o mexicano pode responder e, segundo consta, ainda há outras opções na mesa de equipes mais estabelecidas que acarretariam menos riscos.

Quem mais a Cadillac poderia contratar?

Na categoria de piloto líder experiente, Pérez enfrentaria a concorrência do piloto reserva da Mercedes, Valtteri Bottas. O finlandês tem dito repetidamente que está tentando retornar ao grid em 2026 e que fazer parte do projeto da Cadillac é de seu interesse. Bottas tem um perfil semelhante em termos de largadas em corridas (246) e vitórias (10) e, embora seja comercialmente menos interessante do que Pérez, tem uma grande reputação no paddock por suas habilidades técnicas.

A Cadillac, que faz parte da Andretti Global, também tem a missão de trazer um piloto americano para o grid. Colton Herta, o ás da IndyCar da Andretti, foi sugerido como possível candidato, assim como Jak Crawford, piloto júnior da Aston Martin e da F2.

Mas, embora a formação de pilotos da Cadillac para 2026 tenha sido frequentemente apresentada como um novato americano emparelhado com um "estrangeiro" experiente - por falta de uma palavra melhor -, Lowdon deu a entender que a equipe pode não seguir necessariamente o caminho americano no ano 1.

"Selecionaremos pilotos por mérito", disse ao Motorsport.com. "Ter um piloto por mérito não significa que você não possa ter um passaporte americano também. Mas também não se pode julgar uma equipe de F1 apenas pelo que ela está fazendo neste ano ou no ano que vem. A equipe veio para ficar."

"Acho que os fãs adorariam ver um piloto americano em uma equipe americana. Não há nada que impeça que isso aconteça, mas temos que seguir em frente e selecionar por mérito e formar uma equipe, porque há alguns pilotos muito experientes disponíveis."

Portanto, se a Cadillac achar que é do seu interesse formar uma equipe com dois veteranos respeitados da F1, é bem possível que ela leve tanto Pérez quanto Bottas nos primeiros anos até que esteja estabelecida e uma perspectiva americana que ela não possa ignorar esteja pronta para entrar em ação.

