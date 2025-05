A temporada 2026 da Fórmula 1 se aproxima e, consigo, começam a crescer as expectativas sobre a entrada da Cadillac como a 11ª equipe do grid. E, segundo informações vindas da imprensa alemã, a gigante automotiva americana já teria escolhido um dos pilotos para formar a primeira dupla de sua história: Sergio Pérez.

Fora do grid da principal categoria do automobilismo mundial em 2025 após sua demissão da Red Bull, o mexicano sempre deixou claro que tinha como objetivo retornar à F1 em 2026, quando o Mundial passará por uma profunda reformulação, com a chegada do novo carro e do novo motor.

Apesar do mexicano ter saído do grid em baixa, após uma temporada complicada em 2024, sua vasta experiência na categoria, que incluem o vice-campeonato de 2023 e seis vitórias em 281 GPs disputados parecem chamar a atenção da Cadillac.

Em março, o chefe de equipe da Cadillac, Graeme Lowdon, não quis falar sobre nomes, mas admitiu que alguém com conhecimento prévio de F1 poderia ser fundamental.

"Felizmente para nós, há muitos bons pilotos por aí, infelizmente, não pudemos estar no mercado de pilotos até que a entrada fosse confirmada", disse ele em uma coletiva que contou com a participação do Motorsport.com. "É importante para nós conversar com vários candidatos em potencial. Será que vemos pilotos muito talentosos que atualmente não estão no grid? Sim, vemos".

"Vamos estar bastante ocupados conversando com algumas pessoas, meu telefone certamente está ocupado. O que é um pouco difícil, devido à situação em que nos encontramos como uma equipe nova, é que o cronograma não está tão definido como normalmente. Normalmente, é bastante claro para todos nós envolvidos nas negociações de pilotos".

"Mas há facilmente meia dúzia, se não mais, de candidatos que oferecem credenciais extremamente boas para estar na F1 ou para estar na F1 novamente".

Agora, de acordo com o jornal alemão Bild, Lowdon e a Cadillac escolheram Pérez como seu primeiro piloto para 2026. O mexicano ainda não foi visto no paddock em 2025, mas deve estar presente no GP de Miami deste fim de semana, onde a Cadillac fará um evento de lançamento oficial da equipe no sábado a noite.

Ainda não se sabe quem poderia ocupar o segundo assento da Cadillac, com alegações de que a equipe apoiada pela GM está interessada em trazer um piloto americano. O atual piloto de Fórmula 2 e reserva da Aston Martin, Jak Crawford , teve seu nome associado ao assento, com Lowdon insistindo que a seleção de um piloto americano seria sempre feita tendo sua habilidade como fator principal.

"A pergunta óbvia é se teremos pilotos americanos e, pessoalmente, não vejo razão para que um piloto americano não possa ser selecionado por mérito também", disse ele. "Certamente é algo que os fãs gostariam de ver e não vejo razão para que isso não aconteça. Mas o objetivo principal é o mérito. Temos um trabalho a fazer aqui".

Porém, segundo fontes próximas ao piloto ouvidas pelo Motorsport.com, Pérez ainda não fechou de fato com a Cadillac, e que o mexicano estaria negociando com outras duas equipes para retornar ao grid em 2026, com a expectativa de uma decisão ser tomada ainda no mês de maio.

