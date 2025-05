F1: Cadillac deve revelar pintura da temporada 2026 no GP de Miami

A Cadillac está planejando um evento no GP de Miami deste fim de semana, já que os fãs esperam que a marca americana revele sua pintura antes de sua entrada na temporada 2026 da Fórmula 1.

A equipe promete um teaser - uma revelação que os fãs esperam que apresente sua pintura antes da entrada no grid do próximo ano - em um evento especial no sábado (3).

O evento incluirá um tapete vermelho, com a presença não apenas do chefe da equipe, Graeme Lowdon, e do CEO da equipe, Dan Towriss, mas também de celebridades que estarão presentes para compartilhar as comemorações.

Espera-se que seja o "ponto central cultural" do fim de semana da corrida, o Cadillac Club verá as comemorações acontecerem. Embora os detalhes ainda sejam limitados, o entusiasmo em torno da revelação é palpável, pois os fãs estão ansiosos para absorver tudo o que a nova equipe da F1 tem a oferecer.

O caminho da Cadillac para o esporte tem sido tudo menos simples. O projeto foi originalmente lançado sob a marca Andretti, com o apoio da General Motors. Mas, apesar de receber a aprovação da FIA no final de 2023, a Formula One Management (FOM) negou o projeto, argumentando que ele não traria valor ao esporte.

Houve uma reestruturação na equipe após essa rejeição, pois Michael Andretti deixou seu cargo de liderança e, em seu lugar, Dan Towriss assumiu. "Vou atuar como conselheiro da equipe e estarei disponível para ajudar sempre que possível", disse Andretti na época.

Sob a orientação de Towriss, a General Motors assumiu um papel mais importante e o projeto foi aceito no esporte como sua 11ª equipe sob a marca Cadillac. É claro que isso não aconteceu sem uma taxa de antidiluição de dar água na boca, no valor de 450 milhões dólares.

Neste úmido fim de semana de corrida, há várias perguntas sem resposta sobre o futuro da equipe - a principal delas é quem pilotará para ela. O ex-piloto da Red Bull, Sergio Pérez, e o tricampeão da Indy, Alex Palou, foram ligados à equipe. E, embora não tenha havido nenhuma declaração oficial sobre o assunto, Mario Andretti admitiu que o piloto mexicano "é uma opção", por meio do podcast da ESPN.

"Ele pode ser uma opção. É claro que ele pode ser uma opção. Tudo o que posso dizer é que Liam Lawson está fazendo Checo [Pérez] parecer muito, muito bom".

Palou, por outro lado, praticamente descartou a vaga na Cadillac, dizendo à Soy Motor: "Acho que talvez já tenhamos passado da fase de tentar conseguir uma vaga na F1. As coisas não correram bem. Acho que agora estou em um ponto em que é tarde demais".

