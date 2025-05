F1 - OFICIAL: Nasce a bebê de Max Verstappen e Kelly Piquet

Em meio à realização do GP de Miami de 2025, sexta de um total de 24 etapas da Fórmula 1 na temporada deste ano, vem a notícia oficial do nascimento da bebê de Max Verstappen, piloto da Red Bull, e Kelly Piquet, uma menina chamada Lily. O anúncio foi feito no Instagram oficial do piloto, na manhã desta sexta-feira (02).

Trata-se do segundo bebê da filha do brasileiro tricampeão mundial de F1 Nelson Piquet -- a primeira é Penélope, fruto do relacionamento anterior com o russo Daniil Kvyat, ex-piloto da categoria -- e a primeiro bebê de Verstappen.

O casal está publicamente unido desde o início de 2021 e o anúncio da gravidez havia sido feito em dezembro de 2024, quando o piloto holandês da Red Bull celebrava seu quarto título mundial consecutivo na elite global do esporte a motor.

Verstappen e a família Piquet no Natal. Crédito: Instagram @kellypiquet Foto de: Reprodução

