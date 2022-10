SEXTA-LIVRE: Domínio da Ferrari nos Estados Unidos com Leclerc e Sainz

Carregar reprodutor de áudio

A Fórmula 1 chegou até aos Estados Unidos e nesta sexta-feira foi realizado as primeiras sessões livres em Austin, que abriram o fim de semana no Circuito das Américas.

A Ferrari foi a protagonista em dois treinos mornos, sem emoções, principalmente na segunda sessão do dia onde os protótipos da Pirelli para 2023 foi testados e o tempo de atividade foi estendido para 1h30. Carlos Sainz liderou a primeira sessão, superando Verstappen e na segunda deu Charles Leclerc.

A emoção ficou por conta da presença dos jovens pilotos que puderam andar no TL1: Pourchaire, Giovinazzi, Sargeant, Palou e Shwartzman.

O SEXTA-LIVRE traz todas as informações e conta com a análise da equipe do Motorsport.com.