A Fórmula 1 planeja introduzir seu próprio campeonato feminino já em 2023 – e fontes insistem que não será um rival direto da W Series. Em vez disso, a categoria será lançada para pilotos de 16 anos ou mais e será vista como uma 'escada' direta para a Fórmula 3 e posteriormente para a Fórmula 2.

Embora nada tenha sido confirmado, é provável que as máquinas da F4 sejam usadas e a série será disputada sob a égide da organização F2/F3 existente, com os carros em campo pelas equipes já envolvidas no campeonato existente. Espera-se que haja um grid de cerca de 12 a 15 carros.

Nenhum detalhe firme foi divulgado pela F1, mas um porta-voz observou: “Estamos comprometidos em garantir maiores oportunidades para pilotos talentosas progredirem e alcançarem os níveis mais altos”.

A W Series ingressou no programa de suporte da F1 em 2021, mas o futuro da organização permanece em dúvida depois que ela enfrentou problemas financeiros e as duas últimas rodadas desta temporada foram canceladas, deixando Singapura como a corrida final.

Fontes da Fórmula 1 indicam que, se a W Series sobreviver e retornar em 2023, ela poderá ser executada ao lado da nova iniciativa, pois apresenta carros mais rápidos no estilo F3 e pilotos mais antigos.

Na quinta-feira, Lewis Hamilton sugeriu que a principal categoria do automobilismo deveria fazer mais para encorajar as mulheres.

“Não houve foco suficiente nas mulheres no esporte por toda a vida da F1”, disse ele. “Não há ênfase suficiente nisso agora. Eles não estão ampliando o suficiente o grande trabalho que está sendo feito lá. Não há representação suficiente em toda a nossa indústria. Não há realmente um caminho para essas jovens e incríveis pilotos chegarem à F1."

“Então você tem algumas pessoas que dizem: ‘Nós nunca veremos uma piloto feminina de F1’. Essa não é uma boa narrativa para ser divulgada. Então, acho que precisamos fazer mais”.

Ele também sugeriu que a F1 poderia ter intervindo e salvado a W Series: “Com a organização, com a F1 e a Liberty indo tão bem, não era muito para eles ajudarem nesse espaço”.

