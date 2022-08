SEXTA LIVRE: Red Bull bate Ferrari, Verstappen e Leclerc punidos, Alfa-Sauber e indireta da Audi à Mercedes

Carregar reprodutor de áudio

A Fórmula 1 colocou seus carros na pista nesta sexta-feira em Spa, com os dois primeiros treinos livres para o GP da Bélgica no próximo domingo. A Ferrari foi protagonista, com Carlos Sainz liderando a primeira sessão, mas depois a Red Bull mostrou para o que veio e Max Verstappen comandou o TL2.

Mas o dia não foi movimentado só pelo o que rolou na pista e o SEXTA-LIVRE vai falar tudo sobre o que rolou na Bélgica com o jornalistas Carlos Costa e Guilherme Longo.

