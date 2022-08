Carregar reprodutor de áudio

Aos poucos, o Grupo Volkswagen oficializa seus planos de entrada da Fórmula 1. Nesta sexta-feira (26) a Audi anunciou que estará na categoria, no primeiro ano em que as novas unidades de potência farão sua estreia.

No anúncio oficial enviado à imprensa de todo o mundo, um detalhe aparente: “Esta é a primeira vez em mais de uma década que uma unidade de potência da Fórmula 1 será construída na Alemanha”, alfinetando a Mercedes, a outra fabricante de origem alemã, que produz as unidades de potência em Bracley, na Inglaterra, apesar de ter a licença alemã.

Já a Audi, terá suas unidades construídas no centro de competência de última geração em Neuburg, não muito longe da sede da empresa AUDI AG em Ingolstadt.

“Para o desenvolvimento e fabricação do powertrain da Fórmula 1, vamos nos basear na valiosa experiência de nossos funcionários de automobilismo, continuar investindo em nosso centro de automobilismo e também recrutar profissionais altamente especializados”, disse o diretor administrativo da Audi Sport, Julius Seebach, que organizou a entrada na Fórmula 1 como parte do realinhamento do automobilismo da Audi.

Tudo indica que a Audi estará na F1 com a Sauber, já que também nesta sexta-feira a Alfa Romeo anunciou o fim da parceria com o time suíço ao final de 2023.

Rico Penteado explica os SEGREDOS para ser rápido sem DESTRUIR o motor

Podcast #192 – Sequência de corridas decidirá campeonato da F1?