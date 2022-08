Carregar reprodutor de áudio

A Fórmula 1 realizou nesta sexta-feira (26) o segundo treino livre para o GP da Bélgica, em Spa-Francorchamps.

Max Verstappen foi o mais rápido, fazendo min45s507, que também foi a melhor marca da sexta-feira. Charles Leclerc foi o segundo colocado, a 0s862 do atual líder do campeonato. Lando Norris, Lance Stroll e Carlos Sainz completaram o top 5.

Lewis Hamilton foi apenas o sexto colocado. Sergio Pérez, companheiro de equipe de Verstappen, foi apenas o 10º, quase dois segundos mais lento que o holandês.

O treino foi marcado pelo mau tempo. Primeiro com a pista ainda úmida no início, além da volta da chuva nos minutos finais da sessão.

O Treino

Com a pista ainda úmida, parte do grid não perdeu tempo no início da sessão. De pneus médios, Verstappen fez 1min47s699, seguido de Sainz, Pérez, Ricciardo e Albon.

Conforme a pista melhorava, os tempos foram baixando. A prova disso é que Sainz assumiu a ponta, com 10 minutos de sessão, mesmo com um pequeno erro, mas Verstappen voltou à liderança em seguida, com 1min46s928. Cinco minutos depois, o atual campeão baixou mais um pouco, com 1min46s850.

Após breve recesso, os pilotos voltaram calçando pneus macios. Com isso, Verstappen voltou a baixar sua melhor marca, depois de ver o espanhol novamente o superando, com 1min45s507. Leclerc veio em seguida com um tempo 0s862 mais lento.

Na metade do treino, Verstappen aparecia à frente, seguido de Leclerc, Norris, Stroll e e Sainz, com os 11 primeiros colocados utilizando o composto macio.

Gasly, que realizava seu primeiro TL do dia, já que Liam Lawson esteve no primeiro treino livre, passeava na brita da curva 8, mas conseguiu voltar.

Quem fazia uma sessão discreta era Pérez, apenas na 10ª posição, a 1s839 de seu companheiro de equipe.

Nos minutos finais, a novidade era a chuva voltando a Spa, com os pilotos não arriscando tanto quanto antes. Hamilton, por exemplo, chegou a sair da pista na Les Combes.

Com a água fazendo companhia e com os pilotos tentando fazer simulações de corrida, os tempos não mudaram.

O terceiro treino livre acontece neste sábado, às 8h. O quali terá início às 11h no mesmo dia, com a largada acontecendo no domingo, às 10h, todos os horários de Brasília.

Resultado

