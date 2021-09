A Fórmula 1 segue com os preparativos para a 14ª etapa do campeonato de 2021. Nesta sexta-feira, tivemos o treino de classificação para a corrida sprint deste sábado, que define o grid da prova de domingo, que teve Valtteri Bottas na liderança. Acompanhe toda a repercussão do quali em Monza com a equipe do Motorsport.com no SEXTA-LIVRE.

A atração é apresentada por Carlos Costa (@ocarlos_costa) e tem comentários de Erick Gabriel (@erickjornalista), ambos repórteres do Motorsport.com. Assista ao programa, curta o vídeo, compartilhe e também comente, além de se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar por dentro de todas as nossas novidades!

F1 AO VIVO: Tudo da CLASSIFICAÇÃO para a CORRIDA SPRINT em Monza e RISCO DE PUNIÇÃO para a Mercedes

PODCAST - Bottas: piloto que deixou a desejar ou talento 'sacrificado'?

