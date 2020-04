Com a pandemia de coronavírus continuando a impactar o esporte global, os chefes da F1 estão avaliando o calendário atual que já perdeu as oito primeiras corridas.

Silverstone confirmou recentemente que tinha até o final de abril para tomar uma decisão sobre o GP da Grã-Bretanha, previsto para 19 de julho.

Uma série de cenários estão sendo considerados pelas autoridades para reforçar o calendário de 2020, uma vez que as corridas forem retomadas, incluindo uma extensão da temporada para o próximo ano, enquanto a ideia de correr várias corridas na mesma pista também foi sugerida.

Falando à Sky Sports, o diretor de Silverstone, Stuart Pringle, disse que a pista estava disposta a fazer o que fosse necessário para ajudar a F1, incluindo a realização de mais de uma corrida.

"Tudo o que eu fiz foi dizer à Fórmula 1 que estamos dispostos a trabalhar com eles da maneira que eles achem que seja do melhor interesse do campeonato", disse Pringle.

"A maioria das equipes está a poucos passos do circuito, então, operacionalmente, seria bem simples [sediar várias corridas]."

"Temos infraestrutura fixa, a equipe pode voltar para casa e dormir em suas próprias camas, em grande parte.”

"Se é assim que podemos ajudar, então eu estou muito satisfeito, eu ficaria encantado em fazer isso. Faremos o que for pedido."

Perguntado se havia alguma possibilidade em realizar uma corridas em sentido inverso, Pringle disse que, embora Silverstone não estivesse atualmente licenciada para fazer isso, essa hipóteses não pode ser descartada.

"Não é um pensamento tão bobo", disse Pringle. "Não temos licença para fazer isso, mas são tempos extraordinários, e acho que decisões extraordinárias estão sendo tomadas.”

"Nada está fora da mesa, mas igualmente, vamos ver como serão as próximas quatro semanas.”

"É difícil para a F1, eles não estão apenas olhando para o que está acontecendo na Grã-Bretanha, estão olhando para o que está acontecendo ao redor do mundo e como suas viagens devem se encaixar."

Uma série de grandes eventos esportivos programados para o verão já foram cancelados, incluindo o campeonato de tênis de Wimbledon, que deveria terminar apenas uma semana antes do GP da Grã-Bretanha.

Pringle explicou que Silverstone é capaz de levar mais tempo em sua decisão, o que significa que poderia avaliar completamente a situação.

"Silverstone é uma etapa de um campeonato mundial, e nossos colegas da Fórmula 1 estão trabalhando incrivelmente para tentar montar uma temporada que começaria muito mais tarde", disse Pringle.

"Houve vários cancelamentos e adiamentos, então eles estão tentando reconectar esse calendário juntos e nós somos um elemento disso.’

"Somos um local fixo, temos uma instalação e infraestrutura fixas. Também temos uma equipe incrivelmente experiente, eles sabem o que estão fazendo."

"Podemos nos permitir, no mês de abril, tomar uma decisão suficiente para a Fórmula 1, espero unir nossos planos."

