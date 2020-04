Pietro Fittipaldi vai correr no campeonato virtual da F1 com Haas

Após atuar em 2019 como piloto de testes da Haas na Fórmula 1, o brasileiro Pietro Fittipaldi não só foi mantido pela equipe como também passou também a ser reserva. E, neste final de semana, o brasileiro vai assumir mais uma função com a Haas: a de piloto virtual.

Pietro foi confirmado como um dos pilotos da equipe na segunda etapa do campeonato virtual organizado pela F1. A prova, que será realizada neste final de semana, acontecerá no circuito de Melbourne, pista que deveria abrir a temporada, mas acabou cancelada pela pandemia do Covid-19.

O campeonato virtual da F1 será realizado nos dias em que aconteceriam os GPs. Neste domingo, seria realizado o GP do Vietnã, mas, como o circuito não estava no game oficial da F1 em 2019, foi feita a troca para a pista do Albert Park.

Pietro correrá contra diversos pilotos titulares da F1, como Charles Leclerc, da Ferrari, Lando Norris, da McLaren, Alexander Albon, da Red Bull, e a dupla da Williams, George Russell e Nicholas Latifi.

“Estou bastante animado para essa minha primeira corrida da F1 virtual e pude perceber que o grid estará bem forte, com vários pilotos titulares das equipes, então será uma boa oportunidade para nos mantermos em ritmo de competição”, afirmou Pietro.

Pietro faz parte da Haas desde novembro de 2018, tendo acumulado mais de 400 voltas com o carro da equipe, além de trabalho no simulador. Vale lembrar que o piloto já possui a superlicença, necessário para participar de atividades oficiais da F1.

“Vamos acelerar no circuito da Austrália, uma pista que tem trechos bem interessantes e que mistura um traçado de rua com os tradicionais autódromos. Espero fazer uma boa estreia na F1 virtual e vamos lutar para estar no pelotão da frente”, afirmou.

A corrida será realizada neste domingo a partir das 16h e você pode acompanhar a transmissão nas redes sociais da F1. O formato da prova contará com um treino classificatório e a corrida, que terá 50% da distância do GP da Austrália, correndo, então, por 29 voltas.

GALERIA: Veja como são as provas virtuais da F1

Galeria Lista F1 2019 screenshot 1 / 12 Foto de: Veloce Racing Virtual Bahrain Gran Prix 2 / 12 Foto de: YouTube screen grab Virtual Bahrain Gran Prix 3 / 12 Foto de: YouTube screen grab Virtual Bahrain Gran Prix 4 / 12 Foto de: YouTube screen grab Virtual Bahrain Gran Prix 5 / 12 Foto de: YouTube screen grab Virtual Bahrain Gran Prix 6 / 12 Foto de: YouTube screen grab Virtual Bahrain Gran Prix 7 / 12 Foto de: YouTube screen grab Virtual Bahrain Gran Prix 8 / 12 Foto de: YouTube screen grab Virtual Bahrain Gran Prix 9 / 12 Foto de: YouTube screen grab Virtual Bahrain Gran Prix 10 / 12 Foto de: YouTube screen grab Virtual Bahrain Gran Prix 11 / 12 Foto de: YouTube screen grab Virtual Bahrain Grand Prix 12 / 12 Foto de: YouTube screen grab

