A dupla da Racing Point teve provas bastante diferentes no GP da Hungria de Fórmula 1 neste domingo. Enquanto Lance Stroll sempre se manteve entre os primeiros colocados, Sergio Pérez teve uma largada ruim, caindo para trás e precisando fazer uma corrida de recuperação. Mas o canadense sai da Hungria com uma visão positiva sobre a equipe.

Stroll acredita que tinha condições de terminar a prova na terceira colocação, mas que a aposta pela chuva atrapalhou na estratégia, permitindo a ultrapassagem de Bottas.

"Eu definitivamente acho que o pódio era uma possibilidade hoje. Decidimos ficar mais tempo na pista no meio da prova, e foi onde Valtteri conseguiu me ultrapassar. Ele parou e nós esperamos a chuva, tentando aumentar a duração do stint".

"Infelizmente, a chuva não veio e ele conseguiu fazer a ultrapassagem. Uma pena. Acho que tínhamos bom ritmo mas, no final, temos que comemorar o resultado. Bons pontos para a equipe. Um final de semana sólido, do início ao fim".

Stroll defende que a Racing Point era o segundo carro do grid na Hungria, apesar do resultado não mostrar isso, e disse que mal pode esperar pela rodada dupla de GPs em Silverstone, no início de agosto.

"Eu realmente acredito que tínhamos o segundo carro mais rápido do final de semana, o que me deixa muito positivo para o resto do ano. Mal posso esperar por Silverstone, que será um outro teste para o carro, um circuito bem diferente de Budapeste".

Já Pérez não teve o melhor dos finais de semana. Após se classificar atrás de Stroll no sábado, o mexicano também teve uma largada ruim, assim como Bottas, e acabou a prova apenas na sétima colocação.

"Eu tive um começo bem ruim e ficou difícil de recuperar depois. Quando a pista estava seca, eu ainda fiquei perto de ir parar no muro. Com sorte, consegui recuperar, mas perdi duas posições. Com a nossa estratégia, cheguei perto de ultrapassar dois carros, mas acabou não acontecendo".

Ontem, após a classificação, Pérez revelou que sentiu tonturas durante o treino, mas disse que hoje estava melhor, apesar de não ter sido uma corrida das mais confortáveis.

"Me sinto melhor que ontem. Não foi a mais confortável das corridas, mas foi bem melhor que a classificação ontem. Minha corrida foi comprometida pela largada. A largada foi muito ruim. Eu não tinha tração".

