F1: Hamilton vence fácil o GP da Hungria; Verstappen segura Bottas

Depois de vencer o GP da Estíria no último fim de semana, Lewis Hamilton voltou a mostrar sua superioridade na Fórmula 1 e triunfou com folga na etapa da Hungria neste domingo, dando à equipe Mercedes sua terceira vitória em três corridas em 2020.

Hexacampeão mundial, o piloto britânico abriu grande vantagem já na largada e não foi incomodado durante a corrida, ganhando o ponto extra pela volta mais rápida e vencendo com vantagem confortável para o holandês Max Verstappen, da Red Bull.

Quem completou o pódio foi o finlandês Valtteri Bottas, da Mercedes, que pressionou, mas não conseguiu passar Verstappen. O quarto colocado foi o canadense Lance Stroll, que fez boa corrida com Racing Point. O tailandês Alexander Albon, da Red Bull, completou o top-5.

A corrida

Na largada com pista molhada, Hamilton saltou à frente e Bottas ficou para trás, em sexto. Quem largou bem foram Stroll e Verstappen, que subiram para segundo e terceiro, respectivamente, à frente de Vettel e Leclerc. Pérez foi para sétimo, à frente de Sainz e Ricciardo.

Alguns giros depois do começo da prova, os carros foram para os boxes para trocar os pneus intermediários por compostos para pista seca, apesar de o circuito ainda ter água. De todo modo, a chuva já havia parado e os pilotos resolveram arriscar, o que se mostrou correto.

Entre eles, o líder Hamilton, que colocou pneus médios e logo reassumiu a ponta. Todos os pilotos do pelotão frontal seguiram a tônica do hexacampeão, com exceção de Leclerc, que optou por compostos macios.

Verstappen se manteve em segundo, à frente de Magnussen, Grosjean, Stroll, Leclerc, Bottas e Vettel. Quem levou a pior foi o canadense Nicholas Latifi, que rodou com a Williams e danificou o pneu traseiro esquerdo, tendo que fazer pit stop extra após boa largada.

Na sétima volta, Stroll capitalizou o rendimento da Racing Point e ultrapassou Grosjean, subindo para quarto. Na sequência, foi a vez de Bottas ir para cima de Leclerc, mas o ferrarista deu o troco e manteve a sexta posição. Não por muito tempo, já que o finlandês passou depois.

No 15º giro do total de 70, Hamilton seguia na ponta com folga, à frente de Verstappen, Stroll, Bottas, Magnussen, Grosjean, Leclerc, Albon, Vettel e Pérez. O monegasco começou a sofrer com os pneus macios e foi passado por Albon, que já superara Vettel após erro do alemão.

Na sequência, Leclerc foi para os boxes e colocou pneus duros, caindo para 15º. Na volta 26, Albon passou Grosjean e foi para sexto. Já Leclerc foi para cima da McLaren de Norris na briga pelo 14º lugar, mas o britânico resistiu. Vettel parou e pôs pneus duros, voltando em 11º.

No 33º giro, Leclerc finalmente passou Norris. Bottas parou e colocou pneus médios para tentar dar o undercut em Stroll. Logo depois, os carros da Haas perderam rendimento e pararam, caindo no pelotão. Stroll parou, pôs médios e voltou atrás de Bottas, em quarto.

Verstappen fez o pit e colocou pneus duros. Hamilton fez a parada e manteve compostos médios. Eles ficaram nas posições, com o hexa à frente. Ricciardo apareceu em quinto, à frente de Vettel e Albon, estes com as borrachas mais resistentes. Logo, o australiano parou.

Ricciardo voltou em oitavo, à frente de Magnussen e Leclerc. À frente, o pelotão vinha na seguinte ordem: Hamilton, Verstappen, Bottas, Stroll, Vettel, Albon e Pérez. Na volta 61, Sainz passou Leclerc pelo décimo posto. Já Albon passou Vettel no fim. Pérez foi sétimo, à frente de Ricciardo, Magnussen e Sainz.

