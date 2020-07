Mercedes explica confusão por pit stop de Hamilton no fim do GP

No final do GP da Hungria de Fórmula 1, o vencedor Lewis Hamilton, da Mercedes, fez um pit stop para colocar pneus novos e fazer a volta mais rápida da prova, ganhando o ponto extra em Hungaroring.

Entretanto, segundo o chefe da equipe alemã, houve uma “confusão” ao planejar a parada final do piloto britânico em Budapeste. De acordo com Toto Wolff, porém, o time pode aprender com o ocorrido.

O hexacampeão liderava com quase 30s de vantagem para o holandês Max Verstappen, da Red Bull. A 10 voltas do fim, a Mercedes informou Hamilton que estava planejando o pit stop final para fazê-lo disputar o ponto extra.

Entretanto, houve uma indefinição quanto aos compostos de pneus a serem colocados no carro do britânico, de modo que o piloto foi instruído a aguardar por uma decisão do engenheiro de corrida Pete Bonnington.

No final da volta 66, Hamilton foi chamado para os boxes para colocar um novo conjunto de pneus macios, o que lhe permitiu registrar a volta mais rápida da corrida e marcar o ponto extra em Budapeste.

Questionado pelo Motorsport.com sobre a indefinição anterior à última parada do hexacampeão mundial, Wolff explicou que a equipe havia mudado de planos quanto a fazer uma parada tardia na manhã anterior à largada.

"Nossa comunicação não foi boa em relação a isso", admitiu o dirigente austríaco, que comanda o time desde a temporada 2013. "De manhã, concordamos que não iríamos tentar uma volta mais rápida, pois correríamos muito risco.”

"A chamada para o pit na volta 60, também para nos protegermos contra um eventual carro de segurança, certamente seria a decisão certa, mas a diferença [para a Red Bull de Verstappen] nunca foi suficientemente confortável.”

“Voltaríamos apenas um, dois ou 2,5 segundos à frente, depois pegaríamos o tráfego dos retardatários. Então, nós nos comunicamos com Lewis. No final, foi um pouco confuso, mas, a algumas voltas no final, ele fez a volta mais rápida. Acho que há muito a aprender com a conversa no rádio que tivemos”, concluiu o reflexivo Wolff, cujo discurso foi complementado por fala de Hamilton após o GP da Hungria.

"Temos que ponderar os riscos. Não forcei tanto, foi uma volta totalmente controlada. Já perdi um campeonato por um ponto, eu sei o quão crucial é maximizar a cada momento”, disse mencionando o título perdido para o finlandês Kimi Raikkonen em 2007.

"Estamos em um ano em que não sabemos como será a cofiabilidade, não sabemos quão longa será a temporada”, ponderou Hamilton. Por ora, o calendário da categoria em 2020 é composto por mais sete etapas, mas há expectativa por provas complementares.

