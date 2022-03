Carregar reprodutor de áudio

A Haas de anunciou que rescindiu os contratos com Nikita Mazepin e o patrocinador principal, Uralkali, com efeito imediato, como resultado da invasão da Ucrânia pela Rússia.

Em 24 de fevereiro, as forças russas ordenadas pelo presidente Vladimir Putin iniciaram uma invasão no país vizinho, que dura mais de uma semana e resultou na morte de 752 civis, segundo o Washington Post.

A invasão foi condenada por nações ocidentais, com sanções impostas por países de todo o mundo à Rússia.

As autoridades esportivas também se moveram nos últimos dias para proibir atletas e eventos esportivos russos, embora o órgão regulador da F1 tenha proibido até agora os pilotos russos e bielorrussos de competir sob suas bandeiras nacionais.

Durante o teste de F1 da pré-temporada de Barcelona, ​​quando a guerra eclodiu na Ucrânia, a Haas mudou seus carros da marca Uralkali e o futuro de Mazepin permaneceu incerto, devido aos laços familiares com Putin.

Mas na manhã de sábado, a Haas anunciou que se separou da gigante química russa Uralkali e Mazepin.

Uma breve declaração da equipe dizia: “A equipe Haas F1 optou por encerrar, com efeito imediato, a parceria com a Uralkali e o contrato de piloto de Nikita Mazepin.

“Assim como o resto da comunidade da Fórmula 1, a equipe está chocada e triste com a invasão da Ucrânia e deseja um fim rápido e pacífico ao conflito”.

A Haas ainda não fez mais atualizações sobre quem substituirá Mazepin daqui para frente, ou quais serão os planos em termos do próximo teste de pré-temporada do Bahrein na próxima semana.

Em uma entrevista recente com o jornalista americano Bob Varsha para a Speed ​​City Broadcasting, o chefe da equipe Haas, Gunther Steiner, disse que Pietro Fittipaldi seria o primeiro da fila caso Mazepin não pudesse correr.

“Se Nikita não pudesse correr por algum motivo, a primeira ligação seria para Pietro”, disse Steiner.

“Obviamente, ele está conosco há alguns anos, e então veríamos o que faríamos a seguir.

“Mas quero dizer que Pietro está sempre conosco por um motivo. Nos últimos anos, precisávamos de um piloto reserva, com COVID por perto, então ele está sempre por perto.

“Ele conhece a equipe, conhece o carro para entrar de um dia para o outro. Não há ninguém melhor do que Pietro no momento.”

Fittipaldi, neto de Emerson Fittipaldi, fez duas corridas em 2020 nos GPs de Sakhir e Abu Dhabi substituindo Romain Grosjean na Haas após o terrível acidente do francês no Bahrein.

Ele terminou em 17º no GP de Sakhir e 19º em Abu Dhabi.

No início desta semana, a F1 também anunciou que havia rescindido seu contrato com o GP da Rússia, tendo inicialmente declarado que o evento de 2022 em Sochi não poderia ocorrer nas circunstâncias atuais.

