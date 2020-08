A corrida de Spa teve novo passeio de Lewis Hamilton, liderando a dobradinha da Mercedes. Max Verstappen bem que tentou, mas o terceiro lugar foi o máximo que ele conseguiu. Com isso, a briga pela vice-liderança volta a ficar quente, com o holandês a apenas três pontos de vantagem sobre o finlandês.

Charles Leclerc, que chegou a começar bem o campeonato, foi ultrapassado por Alexander Albon e igualado por Lando Norris, sétimo colocado em Spa.

Confira a tabela após o GP da Bélgica

Mundial de Construtores

